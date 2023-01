2023: apertura, riforma e svolta per l’ economia della Cina

Dopo un anno di volatilità economica interna e turbolenze internazionali, quest’anno la Cina si concentrerà sulla crescita economica. Ciò significa che il Paese approfondirà ulteriormente le riforme e amplierà l’apertura.

A dicembre, la leadership cinese ha tenuto a Pechino la sua conferenza sul lavoro economico centrale. A giudicare dai discorsi del Presidente Xi Jinping, del premier Li Keqiang e del futuro premier Li Qiang, i massimi politici punteranno sulla crescita economica. Nel 2023, l’obiettivo sarà ripristinare l’ambiente di forte crescita pre-pandemia.

La rivista The Economist lo ha definito “il più grande evento economico di quest’anno”. Ma come sempre, il diavolo è nei dettagli: cosa pianificano di fare le autorità politiche per stimolare la crescita del settore privato?

Strategia di doppia circolazione in movimento

Nel 2023, la Cina affronterà le sfide della crescita con la sua strategia di doppia circolazione. Mentre la circolazione esterna (o le attività transfrontaliere) rafforzerà i legami commerciali e di investimento regionali e internazionali, la circolazione interna cercherà di accelerare la domanda interna (nell’economia continentale).

Ora che la maggior parte delle restrizioni COVID-19 è stata revocata, il governo attuerà una serie di misure per espandere i consumi. L’idea è quella di favorire i redditi dei residenti urbani e rurali per sostenere, tra le altre cose, il miglioramento degli alloggi, i veicoli a nuova energia (NEV) e i servizi di assistenza agli anziani.

Ma lo slancio è dal lato dell’offerta, in particolare gli investimenti infrastrutturali. Gli incentivi governativi cercano di aumentare i finanziamenti, in particolare incoraggiando più capitale privato a partecipare a grandi progetti nazionali su energia, acqua, trasporti e data center, tra gli altri.

Il sostegno fiscale sarà mirato e mirato, mentre è probabile che la politica monetaria rimanga cauta e neutrale fino alla fine dell’inasprimento della Federal Reserve negli Stati Uniti. A sua volta, il successo settoriale si basa su tre aree critiche: COVID-19, il settore tecnologico e i mercati immobiliari.

Con la revoca delle restrizioni COVID-19, le rigorose restrizioni dall’alto verso il basso stanno effettivamente cedendo il passo a risposte dal basso verso l’alto. Quanto più velocemente la Cina riuscirà a evitare il tipo di reazioni e interruzioni a breve termine tipiche della transizione, tanto più rapido sarà il ritorno allo slancio di crescita.

Nel 2023, la Cina ha il potenziale per superare molte altre economie emergenti. La crescita tendenziale secolare a lungo termine della Cina rimane intorno al 4-5% fino al 2020.

Promuovere l’alta tecnologia competitiva, stabilizzare i mercati immobiliari

Nel settore tecnologico, lo scorso anno gli sforzi dei responsabili politici per promuovere una maggiore concorrenza sono iniziati con un rapido e ampio slancio. Tali iniziative coltiveranno i “piccoli giganti” cinesi e in particolare le piccole e medie imprese (PMI). In Germania, le PMI del Mittelstand si sono dimostrate resilienti in periodi di rapidi cambiamenti economici. Dopotutto, le PMI consumano meno capitale delle grandi imprese, ma offrono maggiori opportunità di lavoro nel lungo periodo.

Ma come disse una volta John Maynard Keynes, “a lungo termine, saremo tutti morti”. È fondamentale accelerare i nuovi regimi di regolamentazione della tecnologia in modo che favoriscano una crescita costante piuttosto che interruzioni o creino colli di bottiglia. Dopotutto, i giganti tecnologici cinesi di livello mondiale, da Huawei a TikTok, devono anche far fronte ai regimi repressivi di Washington che sfruttano la geopolitica per favorire la malandata competitività americana.

Dopo mezzo decennio di volatilità, persino turbolenze, i mercati immobiliari cinesi potrebbero avviarsi verso un’inversione di tendenza. Nel settore immobiliare, le nuove misure di sostegno, in particolare il piano di ripresa in 16 punti del governo, contribuiranno alla stabilizzazione. Nel 2022 le vendite di proprietà potrebbero essere ancora diminuite del 25% circa; nel 2023 potrebbe diminuire solo del 5-10%.

Mentre gli sviluppatori privati ​​altamente indebitati continuano a lottare, gli sviluppatori di qualità superiore si rafforzeranno nel tempo. Come recentemente concluso da S&P Global Ratings, il crescente predominio degli sviluppatori di proprietà statale significa che il mercato cinese sarà più stabile con maggiore attenzione al completamento di case non finite.

Contro i venti contrari geopolitici, fiorente circolazione esterna

Nell’ultimo decennio, gli Stati Uniti hanno costantemente intensificato la “grande competizione di potere” contro la Cina. Avendo poco a che fare con l’efficienza economica, promuove iniziative di destabilizzazione per indebolire la Cina, anche a scapito del welfare americano e delle grandi imprese.

Definite volutamente in modo ambiguo, le restrizioni statunitensi “potenziate” sulle vendite di semiconduttori avanzati alla Cina ne sono un ottimo esempio. Colpiranno più duramente i più grandi giganti tecnologici globali negli Stati Uniti, in Corea del Sud e Taipei.

Al contrario, la Cina continua a evitare il protezionismo commerciale e la geopolitica espansiva. La ricerca della cooperazione e dello sviluppo economico globale è fondamentale per la circolazione esterna della Cina. Approfondirà i legami commerciali e di investimento, in particolare con il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), che potrebbe essere un punto di svolta poiché il blocco rappresenta quasi un terzo del valore commerciale totale della Cina.

Nonostante il protezionismo commerciale in Occidente, la Belt and Road Initiative (BRI) promuoverà progressi costanti sulla scia della ripresa nel sud-est asiatico. Il commercio della Cina con l’ASEAN sta crescendo 2-3 volte più velocemente rispetto all’UE e agli Stati Uniti, rispettivamente. L’obiettivo della Cina è anche quello di espandere il commercio bilaterale con la Corea del Nord e il Giappone, nonostante le differenze politiche e strategiche.

Anche i progetti Belt and Road si stanno intensificando dall’Asia meridionale e dall’Eurasia al Medio Oriente e all’Africa. E in America Latina, la terza presidenza di Lula in Brasile e l’ascesa di altri leader progressisti promette un commercio mondiale più multipolare.

Infine, poiché i consumi in Cina stanno per espandersi, l’uso del renminbi come valuta di regolamento aumenterà gradualmente con e all’interno di questi blocchi commerciali.

Riforma e apertura

Oggi, il rischio di recessione getta un’ombra oscura sull’economia statunitense. L’Eurozona sta affrontando una profonda recessione, l’economia del Giappone si sta contraendo e il Regno Unito sta lottando con il peggior calo del tenore di vita dall’inizio dei record. Quindi, la propensione dei loro responsabili politici ad aumentare le spese militari, quando le loro economie possono permetterselo meno, è autodistruttiva.

Ironia della sorte, mentre l’occidente sovraccaricato si sta muovendo verso una società più stretta e il protezionismo, la Cina manterrà la rotta nella riforma economica, nell’apertura e nello sviluppo di alta qualità. E così farà la maggior parte delle altre grandi economie emergenti e in via di sviluppo. Lo sviluppo non è praticabile senza pace e stabilità.