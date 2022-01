L’anno sportivo 2022 si preannuncia spettacolare, dentro e fuori dal campo di gioco. Verranno organizzati diversi mega-eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi invernali e la Coppa del Mondo FIFA, che si svolgeranno rispettivamente in Cina e Qatar.

Oltre a questi eventi, si svolgeranno anche le competizioni annuali, tra partite importanti, campionati nazionali, campionati e tornei internazionali. Già a gennaio è in corso la Paris-Dakar in Arabia Saudita e la Coppa d’Africa in Camerun. A marzo riprende la UEFA Champions League e ad aprile riparte il Campionato del Mondo di Formula 1.

Tuttavia, il contesto in cui si svolgerà ciascuno di questi eventi sta cambiando e lo è da tre decenni. Il mondo dello sport, come il mondo in generale, è molto diverso da quello che era nel 20° secolo.

Nel 1999 la maggior parte delle gare di Formula 1 si sono svolte in Europa; nel 2022, i Gran Premi d’Europa saranno in minoranza, con paesi come l’Azerbaigian che hanno iniziato a ospitare gare. Allo stesso modo, l’Arabia Saudita è diventata la sede della Parigi-Dakar, risultato dell’impegno politico del governo di Riyadh per investimenti su larga scala nello sport.

Diplomazia da stadio

La UEFA Champions League sarà ancora una volta sponsorizzata dalla compagnia energetica statale russa Gazprom, come è successo da quasi un decennio. Gazprom non vende nulla direttamente ai consumatori, ma fa accordi per vendere gas ai paesi. Negli ultimi mesi, poiché i prezzi dell’energia in Europa sono aumentati drasticamente, sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che Gazprom controlli le forniture di energia per scopi politici. Alcuni critici, come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno persino criticato paesi come la Germania per la loro dipendenza dal gas russo.

In Camerun, i quattro stadi utilizzati durante la Coppa d’Africa sono stati costruiti dalla Cina, a dimostrazione della “diplomazia degli stadi” messa in atto dal Regno di Mezzo. Questi stadi sono stati offerti al Camerun da Pechino o sono stati finanziati da prestiti agevolati (cioè prestiti concessi a tassi inferiori a quelli di mercato). Il motivo è che il paese africano ha risorse naturali di cui la Cina ha bisogno per il suo sostentamento e la continua crescita economica.

Significativa anche l’organizzazione cinese delle Olimpiadi invernali, che si svolge sullo sfondo di relazioni sempre più tese con l’Occidente. Ciò è dovuto, ad esempio, alle preoccupazioni per la minoranza uigura nello Xinjiang, nonché alla gestione da parte della Cina di questioni come la misteriosa scomparsa del tennista Peng Shuai. Infatti, in risposta a quest’ultimo, la Women’s Tennis Association con sede in Florida si è ritirata dalla Cina, il che ha messo in una posizione imbarazzante alcuni sponsor e atleti.

Il governo di Pechino non sembra essere particolarmente turbato da queste preoccupazioni. Spetta piuttosto alla Cina affermare la sua credibilità come ospite dell’evento, come membro importante dell’industria sportiva globale e come forza economica e politica sempre più potente.

Il Qatar è desideroso di adottare un tono più conciliante con il mondo nei suoi preparativi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2022, anche se l’importanza del torneo per il Paese non è inferiore a quella delle Olimpiadi invernali per la Cina. Il più grande evento del calcio è servito come base per la costruzione della nazione, il branding e la proiezione del soft power mentre il piccolo stato del Golfo cerca di rafforzare la sua immagine e reputazione nel mondo.

Non è stato facile, dato che il Qatar deve ancora affrontare un intenso scrutinio da parte dell’Occidente, preoccupato per le questioni del mercato del lavoro, l’uguaglianza e il trattamento delle minoranze.

L’hosting del Qatar dell’evento di punta della FIFA ha un’ovvia dimensione geografica, poiché la piccola nazione cerca legittimità e protezione in una regione soggetta a conflitti. Allo stesso modo, il ruolo crescente di Gazprom come sponsor sportivo riflette il vantaggio geografico della Russia, che ha enormi riserve di risorse naturali.

Oltre alla geografia, anche la politica gioca un ruolo nel 21° secolo, in particolare attraverso il crescente ruolo dei governi e degli stati. Ad esempio, l’Arabia Saudita spende miliardi di dollari per lo sport, che il governo di Riyadh vede come un modo per promuovere un’agenda di riforme interne proiettando un’immagine più progressista nel resto del mondo.

Un’economia geopolitica dello sport

Dal punto di vista economico, molti paesi vedono oggi lo sport come un importante settore industriale, in grado di aumentare il reddito nazionale, contribuire alla creazione di posti di lavoro, generare entrate e tasse da esportazione. Il governo cinese sta cercando di costruire la più grande economia sportiva nazionale del mondo entro il 2025, con un valore di 750 miliardi di dollari. Inoltre, Israele vuole affermarsi come centro globale per la tecnologia sportiva, proprio come la Corea del Sud vuole fare lo stesso nel settore degli eSport.

Il modo in cui geografia, politica ed economia interagiscono tra loro richiede un nuovo modo di pensare allo sport, che può essere chiamato l’economia geopolitica dello sport. Dopo tre decenni di profondi cambiamenti, tra cui globalizzazione e digitalizzazione, lo sport non è più solo competizione sul campo di gioco.

Questi cambiamenti sono il risultato di cambiamenti nel potere economico e politico globale, con le nazioni asiatiche, in particolare, che ora esercitano una crescente influenza sullo sport. Allo stesso tempo, paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia capiscono che lo sport può portare enormi benefici a un paese, come proiettare soft power e costruire relazioni commerciali più solide.

L’economia geopolitica dello sport, tuttavia, solleva grandi questioni. Ad esempio, mentre il Qatar crede di essere impegnato nella costruzione della nazione, i critici sottolineano i problemi in corso del paese con il suo sistema di kafala. Nel caso dell’Arabia Saudita, che cerca di diventare una delle principali host di eventi sportivi globali, molti accusano il paese di imbiancare la propria immagine e reputazione attraverso il “sport washing“.

Quindi, mentre i fan si preparano a godersi alcuni dei loro eventi e competizioni preferiti quest’anno, è bene ricordare che lo sport è ancora un gioco importante. Anche se, oggigiorno, si gioca sempre più in termini geografici, politici ed economici.