2022, un anno di aggressione russa all’ Ucraina e il ruolo dell’America nella difesa della libertà

L’anno 2022 ha segnato il cambiamento definitivo nello spettro della pace e della stabilità regionale e globale, mentre assistiamo alla lunga marcia dell’autocrazia e della politica di potere che sono state inquadrate da una narrativa fuorviante e giustificate giocando la carta della vittima e ribaltando la situazione le norme e le regole accettate nel definire i difensori delle regole come gli aggressori e gli autori di atti di violazione come le “vittime” costrette ad agire per necessità. L’intero quadro di noi contro loro, o buoni contro cattivi, è stato dirottato per inquadrare la narrazione della necessità di una “visione alternativa sulle aggressioni giustificate”.

Il crescente fascino e la sottomissione alla morsa sempre più stretta del controllo autoritario si basa sull’inevitabilità della coercizione convenzionale. La repressione è stata giustificata sulla base di motivi di sicurezza nazionale, contrastando l’influenza occidentale negli affari interni e promuovendo il nazionalismo per preservare la continuità del regime con tutti i mezzi possibili. l’ascesa dell’autocrazia in ondate più grandi da Teheran a Pechino ha acquisito uno slancio minaccioso.

Decenni di pace, stabilità e ora sono stati minacciati dai crescenti poteri revisionisti per capitalizzare le loro presunte carte di vittima e per cogliere le ondate di pulsioni propagandistiche e di disinformazione nel catturare i sentimenti e la politica delle nuove generazioni. La lunga pace che è consentita attraverso l’America e altri stati che condividono il comune desiderio di valori di libertà e democrazia e impegno basato su regole è stata data per scontata.

La ferma difesa e protezione americana di questo sistema dalla fine della seconda guerra mondiale è stata ora definita come inutile e futile, dove l’apprezzamento per il nostro attuale sistema guidato dalle regole è andato rapidamente diminuendo. Ha creato compiacimento in tutto il mondo ed è stato sfruttato strategicamente da regimi che mirano a conquistare il potere nell’ordine internazionale, avventandosi sulla risonanza e sugli ideali in diminuzione dell’ordine basato sulle regole che hanno protetto il progresso fino a questo punto.

Nel 2022, la Russia ha agito per invadere l’Ucraina, accusando gli Stati Uniti e la NATO di istigarla intenzionalmente ad agire con il loro continuo incitamento all’espansione verso est e spingendo intenzionalmente il Cremlino a un conflitto. Inquadrandolo come un atto di necessità e una risposta naturale, l’invasione ha suscitato la ricaduta globale delle ripercussioni a catena e ha segnato il ritorno ufficiale della minaccia tradizionale guidata dallo stato che domina lo spettro della sicurezza globale, dopo anni di crescenti tensioni e diffidenza causate sia dalle azioni russe in Europa e azioni cinesi nell’Indo Pacifico. L’ordine radicato basato su regole che ha governato la natura della politica mondiale e delle relazioni internazionali tra gli stati, è stato seriamente minacciato dall’intenzione di Pechino di cambiare l’ordine regionale secondo i suoi dettami e interessi,

Nel conflitto ucraino, il successo di questa narrazione si è riverberato in tutto il mondo, causando divisioni in vari attori tra cui l’ASEAN e in Africa e Medio Oriente, nel tentativo di rispondere di conseguenza, assiduamente per non ledere i legami cruciali con Mosca che molti Stati stanno ancora enormemente dipendente da. Rifiutando di condannare apertamente Mosca per questa più grande violazione dell’ordine basato sulle regole dai tempi delle grandi guerre, stavano anche cercando di inviare un messaggio all’Occidente che il suo approccio non è stato accolto calorosamente, e continuano a struggersi per la necessità di ordine alternativo che non sarà incentrato sull’Occidente.

Gli Stati Uniti hanno continuato a essere individuati come l’ultimo istigatore, essendo inquadrati come il più grande autore mondiale di conflitti nel pungolare le nazioni alla guerra, cercando di contenere Cina e Russia, governando il mondo per procura e arricchendo i suoi compari e la sua avida industria militare complesso. Il conflitto ucraino è stato visto da queste forze anti-americane come l’apice degli sforzi di Washington per garantire la sopravvivenza finanziaria a lungo termine del suo complesso militare con decine di miliardi di dollari di lucrosi rifornimenti e beni militari.

Quando il Cremlino viene preso di mira con sanzioni ed è accusato di ribaltare la sicurezza alimentare globale e la catena di approvvigionamento di risorse critiche, gli Stati Uniti vengono accusati di avere il sinistro complotto nascosto per garantire che la Russia venga abbattuta definitivamente a lungo termine, con la Cina dopo. Le azioni di Washington nel bloccare l’accesso alla tecnologia critica nell’industria dei chip e dei semiconduttori e nel limitare le aziende e le tecnologie cinesi sono inquadrate come un’altra spinta americana per contenere la Cina.

Le persone rimangono nascoste dai fattori e dalle giustificazioni evidenti di queste azioni da parte dell’Occidente sia a Mosca che a Pechino. Le azioni di Mosca in Ucraina sono una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto e delle norme internazionali quanto l’agenda di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e il suo intento di potenza regionale. Le sanzioni e il sostegno militare servono non solo come necessaria deterrenza, ma soprattutto danno un chiaro messaggio che l’ordine globale e le regole che hanno protetto la pace e la stabilità nel mondo non possono essere violate a proprio capriccio e fantasia, con la minaccia di milioni di vite e i diritti sovrani fondamentali di un paese.

Lo stesso vale per i vari strumenti utilizzati da Pechino per espandere il proprio potere e la propria influenza, dalla coercizione e intimidazione militare e violazioni del diritto e delle regole internazionali nel Mar Cinese Meridionale, allo spionaggio e alle azioni informatiche e digitali e al ricatto economico che hanno rischiato e violato diritti e sovranità di altri paesi.

Anni di trasferimento forzato di proprietà intellettuale e know-how tecnologico critico dagli Stati Uniti e dall’Occidente, dove gran parte viene utilizzato per rafforzare la sua abilità militare e il suo progresso, insieme a manipolazioni e pratiche commerciali sleali e soppressione dei diritti umani nello Xinjiang e altri hanno tutto ha creato una tacita adesione al crescente impatto dell’autocrazia e nel costringere altri ad accettare la nuova normalizzazione degli approcci autoritari nel risolvere problemi urgenti in nome della stabilità e della “caratterizzazione unica del bisogno contestuale” di un paese.

Nel 2022, la clamorosa dimostrazione di forza della Cina in un modo imperdonabile è stata al suo apice da anni. Le azioni bellicose nell’Indo Pacifico, in particolare nel Mar Cinese Meridionale e nelle acque intorno a Taiwan, hanno proiettato una nuova spinta senza ostacoli da parte di Pechino ad alzare la posta nei suoi intenti regionali e globali, rendendosi conto dell’urgenza del lungo gioco ora interrotto dalla sua struttura interna dolori.

La nuova presa del potere da parte del presidente Xi nel cementare la sua ferrea presa sulla direzione e sulla forma delle azioni del paese, in realtà accelera il declino della futura parità di potere e del potenziale di Pechino. Nella sua nuova spinta guidata dal potere nella sua ricerca del sogno di rivitalizzazione cinese attraverso la forza assoluta in un approccio diretto e conflittuale, ha prodotto implicazioni controproducenti nella creazione di nuove paure e ansie che hanno visto nuove azioni contrarie intraprese da altri giocatori. Queste misure di contenimento e l’approccio di contenimento 5-4-3-2 come definito da Pechino, vengono quindi utilizzati come pretesto per l’uso ancora più energico da parte di Pechino dell’hard power nel giustificarli come necessari come risposta a queste minacce di contenimento, a lo stesso nel rafforzare la sua agenda per garantire il suo status egemonico regionale e respingere gli sforzi occidentali nella regione.

Sia Pechino che Mosca tentano di presentarsi la vittima comune dell’abuso da parte di Washington del suo potere egemonico globale, prendendo di mira in modo selettivo le potenze emergenti che rappresentano una minaccia alla sua influenza e al suo potere. Le passate azioni americane nella guerra globale al terrore, il coinvolgimento nella guerra del Vietnam e varie altre istigazioni di conflitti durante l’era della Guerra Fredda alle impostazioni di sicurezza contemporanee di oggi sono state individuate nel ritrarre la sete insaziata di Washington di essere un guerrafondaio con l’intento ipocrita di violazioni dei diritti umani nonostante la sua posizione per la democrazia e la libertà.

In breve, l’azione russa in Ucraina e l’azione cinese nell’Indo Pacifico sono state tutte raccontate con successo dalla loro prospettiva di essere “giustificate” e persino criticamente necessarie in mezzo alla necessità di arginare la marea degli sforzi occidentali guidati dagli Stati Uniti. Tutti questi messaggi sbilenchi e l’uso strategico e di successo della carta della vittima e la narrazione intelligente nel trasformare il nero in bianco, hanno indottrinato sia la popolazione globale che i diversi attori nel continuare l’agenda di ribaltare l’attuale ordine globale a quello che è Pechino e Mosca centrico, a scapito delle norme di libertà e democrazia.

Fasce crescenti di persone e governi in tutto il mondo sono state inghiottite da questa nuova intensa narrativa e modello di azioni, per continuare a essere intrappolate da queste impostazioni sia per ignoranza che per paura e semplicemente non rimanendo senza altre opzioni a causa della dipendenza radicata e paura delle ripercussioni. I regimi temono per la propria sicurezza e sopravvivenza, la gente comune teme per la propria sopravvivenza economica e questo ha creato una piattaforma perfetta sia per Pechino che per Mosca per cogliere l’onda e continuare la loro presa e respingere l’Occidente attraverso questa serie di misure utilizzate.

Washington ottiene la parte più ingrata e rimane vittima della sua stessa ricerca morale. Rimane vittima dei suoi elevati standard morali, poiché ha creato e perseguito i valori ei principi del buon governo, della libertà e della democrazia.

Gli Stati Uniti avrebbero potuto scegliere di non essere frenati dalla condotta di giustizia, onore e rispetto reciproco che hanno creato per l’ordine globale, ma avrebbero invece potuto espandere la loro impareggiabile potenza alla fine della seconda guerra mondiale e della guerra fredda. Non è successo: Washington ha scelto di rimanere sulla strada maestra della morale. Con tutto il potere che l’America ha a sua disposizione per ora e per i decenni a venire, avrebbe potuto essere facilmente tentata di usare il potere per i propri interessi e per creare un ordine mondiale totale e unilaterale sotto l’orbita di Washington. Io non l’ho fatto.

Avrebbe potuto scegliere lo stesso percorso antidemocratico usato da Pechino e Mosca nell’usare mezzi distruttivi per sfidare altri poteri nel proteggere i propri e nel violare il diritto internazionale e reprimere i diritti umani per proteggere la propria sicurezza ed espansione del potere, ma Washington non l’ha fatto. L’America ha scelto di stare dalla parte giusta della storia e di rimanere sulla strada maestra della morale.

Con questi valori fondamentali al centro, gli Stati Uniti sono stati svantaggiati nel perseguire il potere economico e politico in tutto il mondo.

D’altra parte, Pechino si è affrettata a cogliere le opportunità per espandere il suo potere economico globale e il suo soft power, e non ha imposto auto-restrizioni. Sono stati commessi errori, ma i meccanismi di auto-correzione e controlli ed equilibri hanno creato molto- necessitava di una progressione naturale. L’ipocrisia e la volontà degli Stati Uniti di agire unilateralmente hanno occasionalmente causato risentimento, anche tra coloro che condividono i valori a sostegno delle politiche statunitensi.

Tuttavia, gli Stati Uniti sono rimasti fermi nel loro approccio ed è probabile che continueranno a essere un leader mondiale nella lotta in corso per i diritti umani. La diplomazia americana è stata la pietra angolare della pace e della stabilità del mondo di cui tutti hanno goduto per quasi un secolo secolo, nel risolvere i conflitti attraverso la forza e l’influenza dei valori umani fondamentali e dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e della dignità.

I gruppi demografici più giovani che hanno poca o nessuna risonanza storica o affiliazione con i conflitti e le guerre del passato e che non si riferiscono alla pace relativamente lunga degli ultimi decenni, sono facilmente vulnerabili a questa spinta per un nuovo cambiamento nell’ordine globale, che sia non incentrato sull’America e desideroso della cosiddetta legittima alternativa che preannuncia una nuova era di progresso globale. Le persone e i governi non risuonano e non si rendono conto dell’urgenza della minaccia, soccombendo quindi facilmente alle narrazioni impostate dalle forze anti-americane e anti-occidentali. La gente non vede la Cina e la Russia come una minaccia, ma gli Stati Uniti sono visti come la principale minaccia alla pace globale. La moneta percettiva è stata lanciata a loro favore,

Quando arriva il momento critico, una superpotenza globale deve difendere una causa globale che trascende la propria causa nazionale, per puri obblighi, profonda convinzione morale e senso del dovere con il potere che possiede. Viene fornito con la prontezza a rinunciare a determinati segmenti di vantaggio personale per il quadro più ampio di maggiori ritorni per l’umanità e le civiltà. Un compito potente e ingrato, ma un dovere che si riverbera attraverso credo, nazionalità e religioni. In mancanza di questa potenza, credibilità e capacità di deterrenza e imposizione, Mosca avrebbe potuto avventurarsi ulteriormente in Europa, Pechino avrebbe potuto da tempo creare potenti bastioni in tutto il mondo e riconquistare Taiwan con la forza, e Pyongyang avrebbe potuto fare lo stesso contro Seoul, tutti leader all’anarchia globale e alle grandi guerre prolungate con un tributo inimmaginabile sulle sofferenze umane.

Potrebbe sembrare un vecchio cliché, ma la verità rimane incrollabile e che un collaudato sistema di conservazione della pace e un’architettura delle relazioni internazionali basata su regole che ha mantenuto l’ordine globale e la pace per quasi un secolo devono continuare a essere protetti. Perché siamo stati troppo compiacenti o ignoranti del dividendo della pace di cui abbiamo goduto per decenni, a nostre spese future. L’anno 2022 è stato un punto di svolta nella storia, nel segnare un potenziale declino mondiale e che cambia la vita della democrazia e della libertà che sono state la minaccia più grave degli ultimi decenni

Il futuro di un mondo che sostiene la pace, il progresso e la stabilità si basa sulla necessità di continuare a preservare la struttura della diplomazia, l’ordine basato su regole, il rispetto della sovranità e la ferma preservazione dei valori della democrazia, della libertà e dei diritti umani. Ci viene in mente di continuare a essere audaci e inflessibili in questo sforzo, e che gli Stati Uniti e le altre potenze continuino a ricevere sostegno per difendere questi principi umani fondamentali.