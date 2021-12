2022: l'anno che sarà … forse

Nel 2022 ci troveremo ad affrontare, insieme al Covid-19, «i formidabili problemi geopolitici con i quali il mondo stava lottando nel pre-COVID, dalle tensioni a spirale tra Occidente, Cina e Russia, alla mancanza di azioni internazionali per contrastare il cambiamento climatico», problemi che «non sono scomparsi. Proprio l’opposto», affermano due dei maggiori esperti di previsione strategica e analisi delle tendenze globali, per molti anni al National Intelligence Council degli Stati Uniti (il centro di analisi strategica a lungo termine della CIA), Mathew Burrows, ora Direttore di Foresight, Scowcroft Strategy Initiative e co-Direttore di New American Engagement Initiative all’interno dello Scowcroft Center for Strategy and Security dell’Atlantic Council, e Robert A. Manning, senior fellow di Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security e di New American Engagement Initiative.

Lo scenario di partenza che tracciano gli analisti strategici al vertice dell’International Crisis Group, Comfort Ero, Presidente e Amministratore Delegato, e Richard Atwood, vice-Presidente esecutivo del think tank, è a luci e ombre.

Per certi versi, «la guerra è in ritirata. Il numero di persone uccise in combattimento in tutto il mondo è per lo più diminuito dal 2014, se si contano solo i morti direttamente in combattimento. Secondo l’Uppsala Conflict Data Program, i dati fino alla fine del 2020 mostrano che le morti in battaglia sono diminuite rispetto a sette anni fa».

Anche il numero delle grandi guerre è sceso da un picco recente, ma per converso, i conflitti locali infuriano più che mai, anche se tendono ad essere di minore intensità. «Per la maggior parte, le guerre del 21° secolo sono meno letali di quelle del 20° secolo».

Piuttosto, molti morti si contano per fame o malattie prevenibili in situazioni di pace; aumenta l’insicurezza alimentare generalizzata; il numero di sfollati, la maggior parte a causa della guerra, è a livelli record; i conflitti, come i cambiamenti climatici, causano milioni di migranti. Altresì, attacchi informatici, campagne di disinformazione, interferenze elettorali, coercizione economica e strumentalizzazione dei migranti.

La pandemia da Covid-19, poi, «ha esacerbato i peggiori disastri umanitari del mondo e ha alimentato l’impoverimento, l’aumento del costo della vita, la disuguaglianza e la disoccupazione che alimentano la rabbia popolare».

Altro risvolto di questo bilancio a luci e ombre, che caratterizza questa fase storica, marcata da un numero importante di conflitti locali, è che le potenze globali e regionali si contendono l’influenza, nelle zone di guerra, attraverso alleati locali. E «il coinvolgimento straniero nei conflitti crea il rischio che gli scontri locali accendano incendi più grandi».

Tutto ciò accade mentre è in atto una transizione del potere globale. Il 2021 non è stato l’anno in cui ‘America is back’, anzi, è stato l’anno del disastro Afghanistan, ovvero della fuga umiliante dell’Occidente. Gli Stati Uniti sono in declino, la Cina e la Russia pronte a soppiantarli, e altri soggetti apparentemente minori, a partire dall’India, in allerta. Il declino della superpotenza USA, al di là di quel che se ne può pensare, porta con sé inevitabilmente dei rischi, oltre al caos, dato che la potenza e le alleanze americane hanno strutturato gli affari globali per decenni.

E i punti focali più pericolosi di oggi riguardano proprio «in qualche modo, il mondo che lotta per il nuovo equilibrio», e si attestano su conflittualità locali.

Insomma, il mondo non è in fiamme, ma le cose, affermano Ero e Atwood, «potrebbero facilmente peggiorare».

Con Mathew Burrows, Robert A. Manning, Comfort Ero e Richard Atwood analizziamo alcune delle sfide più significative individualmente e che nell’insieme esprimono le tendenze di fondo del 2022.

COVID-19 E GLI ALTRI

Se il 2021 ha fatto intravedere l’uscita dall’incubo Covid-19, nel 2022 dovremmo comunque continuare a ritenerlo una delle minacce più importanti. Questo innanzitutto perchè, oltre al pericolo causato dai no-vax in tutto il mondo -e alcuni Paesi hanno un alto tasso di appartenenti a questa categoria- la mancanza di vaccinazione contro il COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo innesca nuove varianti potenzialmente più contagiose e letali che minacciano il mondo intero.

Il punto sul tema lo fanno Mathew Burrows e Robert A. Manning. «Sebbene una piccola maggioranza della popolazione mondiale abbia ora ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19, alcune regioni sono in condizioni molto peggiori di altre in Africa, ad esempio, solo il 12% della popolazione aveva ricevuto almeno una dose a dicembre. I Paesi sviluppati hanno ampiamente fallito nel proteggere le loro controparti più deboli e più povere. La coalizione globale per i vaccini COVAX, ad esempio, ha distribuito solo 400 milioni di dosi, molto al di sotto dell’obiettivo iniziale di 1,9 miliardi per il 2021. Al ritmo attuale, le popolazioni africane non saranno ampiamente vaccinate fino al 2023 o più tardi, il che probabilmente porterà a una minore crescita economica e all’instabilità politica. Oltre a riflettere vergognosamente sui valori umanitari dell’Occidente, il gran numero di non vaccinati potrebbe rivelarsi altamente pericoloso per i cittadini occidentali. La variante Delta, rilevata per la prima volta in India e molto più contagiosa dei ceppi passati, si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, travolgendo gli ospedali dei paesi ricchi e persino violando le difese di coloro che erano già vaccinati. La variante Omicron, identificata per la prima volta nell’Africa meridionale, appare ora molto più contagiosa di Delta, anche se la sua gravità deve ancora essere completamente determinata. Più a lungo gran parte della popolazione mondiale rimane non vaccinata, maggiore è la possibilità di mutazioni del virus che producono più contagiose, gravi, o varianti evasive del vaccino»

Ma attenzione: «anche se la copertura vaccinale aumenta notevolmente, molti esperti ritengono che dovremmo essere preparati a convivere con un minaccia endemica da COVID-19».

Dunque, SARS-CoV-2 non scomparirà presto. Ma non basta. «Entrando nel terzo anno di convivenza con il virus, stiamo assistendo a più ondate di infezioni anche in aree dove ci sono tassi di vaccinazione relativamente alti. Poi ci sono le centinaia di altri virus di tipo COVID di varia forza, una piccola minoranza dei quali potrebbe rivelarsi mortale. Una nuova ricerca suggerisce che altri animali oltre ai pipistrelli potrebbero essere portatori di coronavirus simili alla SARS. Abbiamo bisogno di un vaccino universale contro tutti i coronavirus, comprese le varianti SARS-CoV-2 presenti e future, e alcune ricerche promettenti in questo senso sono già in corso. Scienziati della Gillings School of Global Public Health della University of North Carolina, ad esempio, hanno lavorato su un vaccino del genere e hanno visto risultati incoraggianti con i topi. Il loro approccio è simile a quello dei vaccini Pfizer e Moderna, tranne per il fatto che uniscono l’mRNA di diversi coronavirus. Molti altri scienziati sono impegnati in sforzi paralleli. Tutto ciò potrebbe fornire la chiave per contenere il prossimo focolaio». I due analisti considerano che la ricerca di questo vaccino dovrebbe essere per gli USA una priorità nazionale e fare in modo che tutti nel mondo possano beneficiare dei risultati. C’è da ritenere che un ruolo in questa grande ricerca possa e debba essere svolto anche dall’Unione Europea. Come gli sforzi congiunti di governi e ricercatori di tutto il mondo hanno reso possibile il vaccino contro il Covid-19, così uno sforzo congiunto al quale dare universalmente la priorità assoluta potrebbe condurre in breve tempo al vaccino universale.

UCRAINA

Nessuno azzarda ipotesi sulle vere intenzioni di Vladimir Putin. Mosca può ritenere che il solo ammasso di truppe al confine costringerà Kiev e le capitali occidentali a concessioni, e però, considerati i «precedenti di Putin e la sottovalutazione dell’ostilità che Mosca ispira tra gli ucraini al di fuori delle aree controllate dai separatisti, nessuno dovrebbe escludere un’altra avventura militare», affermano Ero e Atwood.

«Putin ha scritto che l’Ucraina non è una vera Nazione e che “russi e ucraini erano un solo popolo, un unico insieme”. Se Putin, che sembra sempre più attento a plasmare la sua eredità, dovesse agire secondo tali istinti, ha uno spettro di opzioni per indebolire l’Ucraina e quindi mantenere il Paese nella sfera di influenza della Russia e come un affidabile cuscinetto contro la NATO», affermano Burrows e Manning. Secondo i quali, «i possibili scenari di intervento russo includono: minacce o aggressioni militari per sollecitare riduzioni negoziate del sostegno militare USA/NATO per l’Ucraina e colloqui su altre questioni di contesa ; coercizione militare ed economica (approfittando della dipendenza dell’Europa dal gas russo, ad esempio) per attuare con la forza l’interpretazione russa degli accordi di Minsk , compresa un’Ucraina che rimane neutrale tra Est e Ovest e un certo grado di autonomia per la regione del Donbas in una federazione Ucraina; un’invasione militare russa su vasta scala per prendere il controllo dell’Ucraina e/o istituire un governo amico della Russia».

Ero e Atwood sottolineano come l’Occidente, ovvero Europa e Stati Uniti, «devono chiarire cosa farebbero per sostenere l’Ucraina, trasmetterlo a Mosca e attenersi alle linee rosse». Ciò posto che «l’Europa e gli Stati Uniti non possono scoraggiare senza qualche rischio di escalation, né risolvere la crisi ucraina senza fare i conti con una più ampia sicurezza europea».

Secondo Burrows e Manning, l’Ucraiana «dovrebbe trasformarsi in un’opportunità per mettere su un terreno più stabile le relazioni tra Russia e Stati Uniti», per quanto, ammettano, la probabilità che ciò avvenga sia molto bassa. «Un passo per rallentare l’attuale slancio verso un pericoloso confronto sarebbe che gli Stati Uniti e l’Unione Europea mediassero colloqui volti a convincere Mosca e Kiev ad aderire a un Minsk II aggiornato nella struttura». Le sanzioni non dissuaderanno Putin, anzi, potrebbero spingerlo ad azioni ancora più pericolose. «Il conflitto in Ucraina non può più essere accantonato negli sforzi di Biden per stabilizzare le relazioni USA-Russia stabilendo linee rosse sulla guerra informatica e altre questioni strategiche. Se Washington trova il modo di abbassare finalmente le tensioni sull’Ucraina, potrebbe aprire più opportunità per ridurre l’attrito con Mosca, in un momento in cui gli Stati Uniti preferirebbero concentrarsi sulla Cina».

CORNO D’AFRICA

Il Corno d’Africa è nel mezzo di parecchie crisi. La più grave è certamente quella in Etiopia. Nell’arco di circa tre anni, dal 2018 al 2021, l’Etiopia ha continuamente riservato colpi di scena. Il Paese è passato da un governo autoritario -quello guidato Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope, nel contesto del quale dominava il Tigray People’s Liberation Front (TPLF – Fronte di liberazione del popolo del Tigray)-, all’ascesa di Abiy Ahmed, nel 2018, a seguito di diffuse proteste antigovernative, e al’insediarsi di un governo riformista in nome del quale Abiy ha posto fine al conflitto ventennale del suo Paese con l’Eritrea, mossa che gli è valsa il premio Nobel per la Pace 2019, fino al novembre 2020, quando Abiy ha ordinato una risposta militare contro il TPLF, dopo che questi aveva attaccato le basi militari del Comando settentrionale dell’esercito federale. Poi, il 2021 è stato l’anno della guerra tra l’esercito federale e il TPLF.

Abiy Ahmed nell’arco di pochi mesi è passato dall’essere una star mondiale, coccolato ed esaltato da gran parte delle cancellerie occidentali, a ‘paria globale‘, come lo ha recentemente definito ‘CNN‘; e l’Etiopia è passata dall’essere il miracolo economico africano, la speranza dell’Africa, a Paese a rischio fallimento, al centro di una grave crisi umanitaria, dove la gente torna morire di fame.

L’ultimo anno, il 2021, ha segnato drammaticamente il Paese. Le ferite che la guerra tra l’esercito federale e il TPLF ha lasciato sul tessuto sociale etiope saranno difficili da sanare. Dopo 13 mesi di furiosi scontri, ora vige un cessate il fuoco non dichiarato, in attesa che le parti riescano ad avviare un negoziato per una pace che certamente avrà bisogno di anni per consolidarsi. Nessun analista azzarda prevedere se queste trattative riusciranno partire e concludersi con un qualche positivo risultato.

L’Etiopia è uno dei Paesi nelle posizioni più alte della classifica del Fund for Peace Fragile States Index, fanno notare Mathew Burrows e Robert A. Manning, il suo fallimento avrebbe forti ripercussioni nel Corno d’Africa. Ciò che accadrà in Etiopia nel 2022 si ripercuoterà probabilmente in tutto il Corno d’Africa, rendendolo una regione chiave da tenere d’occhio.

Regione nella quale altre crisi si stanno consumando.

Dal Sudan, dove la transizione democratica è stata drammaticamente bloccata dal colpo di Stato militare, alla Somalia, dove il Primo Ministro, Mohamed Hussein Roble, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del Presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed (‘Farmajo’), dopo una faida elettorale, e dove il gruppo islamista somalo Al Shabaab continua a sfidare il governo conquistando città e mettendo a ferro e fuoco il Paese, già flagellato dalla carestia, al punto che si ritiene che al-Shabab possa prendere il potere a Mogadiscio proprio come hanno fatto i talebani a Kabul.

AFGHANISTAN

Il 2021 sarà certamente ricordato per il ritorno dei talebani, dopo 20 anni, alla guida dell’Afghanistan, un fatto che ha segnato la chiusura di un ciclo storico. Ora si apre una nuova fase, che vede il Paese sprofondato in poche settimane in una gravissima crisi economica dalla quale il governo talebano non sa come uscire, e socialmente ritornato alla situazione ante-2001, con la cancellazione di tutte le conquiste di questi due decenni.

Il 2022 dell’Afghanistan dipenderà da come la comunità internazionale, USA in testa, deciderà di muoversi nei confronti dei talebani, in specifico se avrà il coraggio di eliminare tutte le sanzioni, riaprire il rubinetto degli aiuti internazionali e sbloccare i fondi ai quali sono stati messi i sigilli.

«Se la Casa Bianca, riluttante a sottoscrivere il governo dei talebani, non farà questo passo, gli swap di valuta controllati a livello internazionale potrebbero infondere dollari nell’economia. Sostenere l’assistenza sanitaria, il sistema educativo, la fornitura di cibo e altri servizi di base dovrebbero essere priorità, anche se ciò richiede che i politici occidentali operino attraverso i ministeri talebani. L’alternativa è lasciar morire gli afgani, compresi milioni di bambini. Di tutti gli errori che l’Occidente ha commesso in Afghanistan, questo lascerebbe la macchia più brutta», affermano Comfort Ero e Richard Atwood.

Nè sarà secondaria la decisione di riconoscere (e nel caso come, a quali condizioni) o meno il governo talebano. Il riconoscimento, per quanto condizionato, potrebbe facilitare la ricostruzione dell’economia, e mettere il governo talebano nelle condizioni di dover rispettare almeno i diritti umani fondamentali.

Secondo Burrows e Manning, considerata la crisi umanitaria senza precedenti in corso, il fatto che il sistema bancario è vicino al collasso, il fatto che i talebani devono lottare oltre che con le casse vuote, anche contro gruppi jihadisti rivali come lo Stato Islamico, per un verso «si profila un possibile collasso dello Stato», per l’altro verso «aumentando i rischi di una maggiore attività terroristica in tutto il mondo, compresi possibili attacchi contro gli interessi degli Stati Uniti, nonché quelli di Russia e Cina», e «il peggioramento della situazione nel Paese potrebbe spingere più rifugiati in Europa».

STATI UNITI – CINA

Washington nel 2021 è passata definitivamente dalla lotta contro i militanti islamisti alla ‘politica dello scoraggiare Pechino ‘ . «A Washington, una delle poche opinioni condivise è che la Cina è un avversario con cui gli Stati Uniti sono inesorabilmente ai ferri corti». «La concorrenza con la Cina sta diventando un principio ordinatore della politica statunitense», affermano Ero e Atwood. «La strategia cinese di Biden, sebbene non articolata con precisione , prevede di mantenere gli Stati Uniti la potenza dominante nell’Indo-Pacifico, dove la capacità militare di Pechino è aumentata a dismisura. Biden sembra vedere i costi del primato regionale cinese più gravi del rischio di scontro. Concretamente, ciò significava rafforzare le alleanze e i partenariati statunitensi in Asia, nonché elevare l’importanza della sicurezza di Taiwan agli interessi degli Stati Uniti.».

«I leader cinesi, dopo aver sperato in un primo momento in migliori legami con Washington sotto Biden, ora si preoccupano più per lui, Biden, che per quanto erano preoccupati dell’ex Presidente Donald Trump, un leader che speravano fosse un’anomalia».

«Pechino vuole una sfera di influenza in cui i suoi vicini siano sovrani ma deferenti. Considera il dominio della prima catena di isole, che si estende dalle Isole Curili, oltre Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, come vitale per la sua crescita, sicurezza e ambizione di essere una potenza navale mondiale». Pechino, poi, ha intensificato l’attività militare vicino a Taiwan, tanto da far temere una invasione cinese a Taiwan.

«Nel 2022, con le Olimpiadi invernali di Pechino, il 20° Congresso del Partito e le elezioni del Congresso di medio termine degli Stati Uniti, entrambe le parti probabilmente vorranno fronti tranquilli all’estero, anche se agitano le sciabole per il pubblico in patria. Lo scenario da incubo -un tentativo cinese di impadronirsi di Taiwan, costringendo potenzialmente gli Stati Uniti a prendere le difese di Taipei- è improbabile per ora.

Tuttavia, la rivalità dei due giganti getta una lunga ombra sugli affari mondiali e aumenta i pericoli nei punti critici dell’Asia orientale».



Secondo Mathew Burrows e Robert A. Manning «Xi sembra invertire la posizione della Cina di più di un decennio muovendosi verso l’impegno in un dialogo sulle armi nucleari con gli Stati Uniti, riflettendo il fatto che nuove vulnerabilità reciproche riguardo alle armi nucleari potrebbero motivare i due Paesi a stabilire nuovi guard-rail. Le possibili aree di cooperazione includono interessi condivisi relativi al commercio, ai cambiamenti climatici e alla sicurezza energetica, oltre ad affrontare le sfide poste dall’instabilità in Afghanistan e dai programmi nucleari di Iran e Corea del Nord. Non è chiaro se il rapporto USA-Cina raggiungerà una nuova normalità o tornerà alla spirale di sfiducia caratteristica degli ultimi anni. Ma ora c’è almeno un’opportunità per testare le intenzioni dell’altro».

Burrows e Manning guardano alla nuova Guerra Fredda, quella tra Russia e Cina, in particolare dal punto di vista economico. «Washington si è innamorata dell’idea di rilanciare la Guerra Fredda, senza dubbio con lo stesso finale del trionfo dell’Occidente. Alcuni si concentrano su ciò che è diverso tra l’Unione Sovietica economicamente anemica e l’onnipresente Cina di oggi -un’economia di punta e un importante innovatore high-tech, insieme al suo status di potenza commerciale numero uno al mondo ed esportatore di capitali- dovrebbero indurre Washington a ripensare ai meriti di un mondo biforcato. L’economia cinese è diventata così interdipendente con le economie statunitensi e occidentali che tutti ne soffrirebbero in un mondo del genere. La Cina è stata il più grande partner commerciale dell’America per le merci lo scorso anno, con 559,2 miliardi di dollari, e Wall Street sta anche entrando in azione, con BlackRock che ha raccolto un miliardo di dollari a settembre per il primo fondo comune di investimento cinese a gestione straniera.

Nel frattempo, i leader cinesi stanno freneticamente cercando di de-americanizzare le catene di approvvigionamento cinesi . La più grande vulnerabilità della Cina è la mancanza di un’industria di chip ad alta tecnologia. Ma poiché tagliare le forniture statunitensi danneggerebbe la produzione americana, l’Amministrazione Biden ha esitato a colpire Pechino su questo fronte. E’ improbabile che la Cina venga messa in ginocchio. Ciò che potrebbe materializzarsi è un mondo biforcuto in cui siamo tutti più poveri e più inclini al conflitto. Le imprese statunitensi perderebbero nuove opportunità in Cina e forse altrove in Asia. La divisione arriverà anche sotto forma di blocchi digitali, producendo una corsa al ribasso e diversi standard riguardanti la robotica, l’informatica quantistica, l’intelligenza artificiale (AI) e le bioscienze (come l’editing genetico CRISPR). L’idea che l’Europa segua gli Stati Uniti su questa strada è dubbia, data la dipendenza della Germania e di altri dal commercio con la Cina, intrecciata con la preferenza dell’Unione Europea (UE) per l’utilizzo della regolamentazione per affrontare le pratiche cinesi con cui non è d’accordo piuttosto che il disaccoppiamento economico dalla Cina. In una guerra fredda con la Cina, il lieto fine è tutt’altro che garantito».

Si è visto in questo 2021 cosa può significare per l’intera comunità internazionale l’interruzione delle catene di approvvigionamento. E l’interruzione nel 2022 è un rischio che resta alto. Burrows e Manning valutano la possibilità che la Cina raggiunga l’apice e che la sua economia vacilli, scatenando interruzioni globali. «Nonostante tutta la paura di una Cina in ascesa, la sua debolezza potrebbe rappresentare il rischio maggiore. La pressione del Presidente Xi Jinping prima sul settore tecnologico e ora sul settore immobiliare, che rappresenta circa il 29% dell’economia cinese, mette in evidenza la fragilità del sistema economico del Paese . La preoccupazione è che la carenza di energia, il declino demografico, la crescita e la produttività in calo e il debito riflettano un obsoleto modello economico . Eppure, Xi potrebbe rivedere le necessarie riforme di mercato promesse nel 2013, ma poi respinte, in quanto troppo difficili da attuare politicamente. Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha optato per rafforzare le imprese statali e il controllo del settore privato, nonostante le imprese private siano state una delle principali fonti di crescita e innovazione in passato. Alcuni analisti della sicurezza nazionale temono che Xi possa compensare la minore crescita con una politica militare più aggressiva verso Taiwan e oltre, al fine di sostenere la legittimità nazionalista del PCC. Ma una Cina in difficoltà economica potrebbe anche svelare la stabilità globale: la Cina ha guidato circa il 30% della crescita globale per l’ultimo decennio. Oltre ad essere più conflittuale, una Cina debole potrebbe, quindi, rallentare la crescita economica in tutto il mondo, sconvolgendo i mercati finanziari e le catene di approvvigionamento. La perdita di ricchezza e posti di lavoro potrebbe innescare disordini sia all’interno del partito che in tutta la Cina».

I due analisti dell’Atlantic Council, Burrows e Manning, aggiungono poi un tassello nella loro riflessione: la Russia; e spostano lo sguardo nello spazio. Considerano la possibilità, per quanto a loro stesso giudizio bassa, che Stati Uniti, Cina e Russia inizino a collaborare nello spazio. Eventualità che può reggere solo se sul fronte ucraino si riesce a disinnescare lo scontro. «Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno lasciato detriti allo spazio nel corso degli anni e vedono sempre più lo spazio come un dominio chiave per la competizione militare. Centinaia di migliaia di detriti stanno ora sfrecciando nello spazio a circa 25.000 miglia orarie, minacciando il volo spaziale umano e i quasi cinquemila satelliti attivi in orbita. Il nostro stile di vita dipendente dalla tecnologia e sarebbe messo in pericolo se i satelliti per le comunicazioni venissero disabilitati, e i pericoli non fanno che aumentare: secondo una stima , potrebbero esserci centomila satelliti in orbita entro il 2030. Non esiste alcun sistema internazionale di controllo del traffico spaziale e non esiste un organismo globale indipendente che fornisca dati sul posizionamento e sulle traiettorie dei satelliti.

Un buon primo passo sarebbe per gli Stati Uniti, la Cina e la Russia raggiungere alcune intese sulle loro missioni lunari. I russi hanno rifiutato un invito a partecipare al progetto Artemis guidato dalla NASA, richiamando la “dipartita dei nostri partner americani dai principi di cooperazione e supporto reciproco”, e si uniscono invece ai cinesi per creare una stazione di ricerca lunare internazionale concorrente. Anche se potrebbe essere troppo tardi per tutte e tre le potenze per cooperare su un’unica iniziativa lunare, potrebbero trarre vantaggio reciproco dalla condivisione dei loro piani e dei risultati delle loro esplorazioni».

STATI UNITI – IRAN – JCPOA

«Il rischioso conflitto tra Teheran e Washington istigato sotto Trump potrebbe essere finito. Ma mentre svanisce la speranza di rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano, si profila un’altra escalation», affermano Comfort Ero e Richard Atwood. Da sottolineare come i due analisti affermino sicuri che «svanisce la speranza di rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano», Comfort Ero ha da poco assunto l’incarico, in Crisis Group, che era di Robert Malley, ora Inviato Speciale Usa per i colloqui con l’Iran sul nucleare, il che fa ritenere decisamente attendibile la previsione. «Sebbene Teheran non si sia ritirata unilateralmente dall’accordo come ha fatto Trump, sta ancora giocando con il fuoco. Il mancato ripristino dell’accordo nei mesi a venire renderebbe probabilmente discutibile l’accordo originale, visti i progressi tecnologici dell’Iran. Ci sono opzioni: i diplomatici potrebbero perseguire un accordo più completo, anche se sarebbe un duro lavoro dato il cattivo sangue che la fine dell’accordo originale comporterebbe, oppure potrebbero cercare un accordo provvisorio ‘less-for-less’ che fermi il continuo progresso nucleare dell’Iran per la riduzione delle sanzioni limitate. Ma un crollo dei negoziati è una possibilità reale. Sarebbe un disastro. Il programma nucleare iraniano continuerebbe senza ostacoli. Per Washington, accettare l’Iran come uno Stato nucleare ‘di soglia‘, cioè in grado di costruire una bomba anche se non l’ha ancora fatto, si rivelerebbe probabilmente una pillola troppo amara da ingoiare. L’alternativa sarebbe approvare o unirsi agli attacchi israeliani volti a ripristinare la capacità nucleare di Teheran.

Se ciò accadesse, i leader iraniani, i cui calcoli sono probabilmente basati sul rovesciamento dell’ex leader libico Muammar al-Gheddafi, che ha perso il suo programma di armi nucleari, e il rispetto che Trump ha mostrato nei confronti della Corea del Nord dotata di armi nucleari, potrebbero correre verso l’armamento.

Teheran probabilmente si scaglierebbe anche in tutto il Medio Oriente. I nascenti sforzi di de-escalation tra Iran e monarchie del Golfo Persico potrebbero aiutare a ridurre i rischi, ma Iraq, Libano e Siria sarebbero tutti nel fuoco incrociato. Gli incidenti potrebbero aumentare il pericolo di uno scontro diretto tra Iran e Stati Uniti, Israele o i due alleati insieme, che le parti hanno finora evitato nonostante le provocazioni. Tali scontri potrebbero facilmente sfuggire al controllo a terra, in mare, nel cyberspazio o attraverso operazioni segrete. I discorsi frizzanti potrebbero, in altre parole, combinare tutti i pericoli del periodo precedente all’accordo del 2015».



Anche secondo Mathew Burrows e Robert A. Manning, gli sforzi occidentali per far rientrare gli USA nell’accordo sul nucleare potrebbero fallire, possibilità che i due analisti considerano alta. «Gli attacchi informatici israeliani agli impianti nucleari iraniani e la risposta dell’Iran a tali attività stanno aumentando. La pressione del Congresso sta facendo leva sul Presidente Joe Biden affinché imponga sanzioni più severe all’Iran e agisca contro le attività di violazione delle sanzioni iraniane come la vendita di petrolio alla Cina. Non si può escludere un’azione militare contro il programma nucleare iraniano da parte degli Stati Uniti o di Israele. L’Iran, nel frattempo, ha la capacità di condurre attacchi con droni e missili contro le strutture petrolifere del Golfo e le basi militari statunitensi e di usare Hezbollah o altri surrogati per impegnarsi in una guerra ombra con Israele. Se le tensioni si intensificano, c’è sempre la possibilità che errori di calcolo o scontri involontari portino a un grave scontro militare» tra Iran, Stati Uniti, Israele.

MEDIO ORIENTE

Il Medio Oriente non è mai stato marginale nella geopolitica, e per quanto gli Stati Uniti abbiano ora una priorità di nome Cina, l’area non sarà marginale neanche nel 2022. Anzi. Mentre nel 2021 gli USA hanno mostrato di arretrare da qualche posizione avanzata, Cina e Russia hanno dimostrato di essere pronte a soppiantare gli States e di essere in ciò molto assertive. Un fatto che gli USA non possono certo ignorare, il che non farà altro che alimentare l’impegno di Pechino e Mosca.

«Sono la sua posizione geografica sulla mappa del mondo, le sue risorse, materiali e simboliche (in particolare quelle religiose) e la sua lunga storia che ne hanno fatto una meta per ambiziosi costruttori di imperi, che impediscono al Medio Oriente di scomparire nell’oblio. Non è mai successo in passato e, per sua fortuna secondo alcuni o, più probabilmente, per sua sfortuna, non succederà mai», afferma Ghassan Salamé, già rappresentante Speciale ONU e oggi alla Sciences Po.

Così il 2022 vedrà come sempre il Medio Oriente al centro della scena geopolitica.

Israele-Palestina, che per certi versi è come dire Medio Oriente, l’anno scorso ha visto la quarta e più distruttiva guerra Gaza-Israele in poco più di un decennio, dimostrando ancora una volta che il processo di pace è morto e una soluzione a due Stati sembra meno probabile che mai. A Washington, negli ultimi tempi, i democratici, comprese le figure mainstream, hanno usato un linguaggio insolitamente severo riguardo ai bombardamenti israeliani, suggerendo che, all’interno del partito, le opinioni sul conflitto si stanno evolvendo. Ma ciò non c’è da credere che possa realmente cambiare la politica di sostegno USA a Israele. Nè cambiare la politica di Israele nei confronti della Palestina. Benjamin Netanyahu è fuori gioco, ma il nuovo governo si è incaricato di proseguire la sua politica, a partire dall’espansione degli insediamenti illegali e dalla repressione dei palestinesi. Non c’è da attendersi nulla di nuovo nel 2022.

«La guerra dello Yemen è svanita dai titoli dei giornali nel 2021, ma rimane devastante e potrebbe essere destinata a peggiorare», affermano Ero e Atwood. «I ribelli Houthi hanno circondato e avanzato nel governatorato di Marib, ricco di petrolio e gas. A lungo sottovalutati come forza militare, i ribelli sembrano condurre una campagna multifronte agile e in continua evoluzione, abbinando offensive con sensibilizzazione per ammorbidire la resistenza dei leader tribali locali».

«Chiunque spera che una vittoria degli Houthi preannuncia la fine della guerra punta su un’illusione. Gli Houthi, che vedono la guerra come una contrapposizione delle loro forze nazionaliste contro la vicina Arabia Saudita, che sostiene Hadi con la forza aerea, probabilmente continuerebbero gli attacchi transfrontalieri. La guerra dello Yemen è un conflitto multipartitico, non una lotta di potere binaria; ogni speranza di raggiungere un vero accordo richiede più posti a tavola».

JIHADISTI IN AFRICA

Il quadro lo fanno Comfort Ero e Richard Atwood, forti della competenza di Crisis Group sul tema. «Dal 2017, quando lo Stato Islamico ha perso il suo cosiddetto califfato in Medio Oriente, l’Africa ha subito alcune delle battaglie più feroci al mondo tra Stati e jihadisti. La militanza islamista nel continente non è una novità, ma negli ultimi anni sono aumentate le rivolte legate allo Stato Islamico e ad al Qaeda.

Gli Stati deboli combattono contro agili fazioni militanti in vasti hinterland dove i governi centrali hanno poca influenza. Parti del Sahel hanno visto una spirale di spargimenti di sangue, principalmente a causa dei combattimenti che hanno coinvolto i jihadisti, la cui portata si è estesa dal nord del Mali al centro del Paese, fino al Niger e attraverso il Burkina Faso rurale.

L’insurrezione di Boko Haram ha perso le aree della Nigeria nordorientale che controllava alcuni anni fa e il movimento si è fratturato. Ma i gruppi scissionisti continuano a provocare danni enormi intorno al lago Ciad. In Africa orientale, al-Shabab, la ribellione islamista più antica del continente, rimane una forza potente, nonostante più di 15 anni di sforzi per sconfiggerla. Il gruppo detiene gran parte del sud rurale della Somalia, gestisce tribunali ombra ed estorce tasse al di fuori di quelle aree e occasionalmente organizza attacchi nei Paesi vicini.

Anche i più recenti fronti jihadisti africani, nel Mozambico settentrionale e nella Repubblica Democratica del Congo orientale, sono preoccupanti. Gli insorti che rivendicano una nuova provincia dello Stato Islamico nella regione di Cabo Delgado in Mozambico hanno intensificato gli attacchi contro le forze di sicurezza e i civili. Quasi un milione di persone sono fuggite dai combattimenti. I militanti hanno legami allentati con le reti dello Stato Islamico che si estendono sia lungo la costa orientale del continente che nell’est del Congo devastato dalla guerra. Lì, un altro gruppo ribelle islamista, una fazione delle Forze democratiche alleate, una milizia ugandese che opera da tempo in Congo, si dichiara ora affiliato allo Stato islamico. Ha lanciato attacchi nella capitale ugandese di Kampala lo scorso novembre.

Il governo del Mozambico, che ha resistito a lungo al coinvolgimento esterno a Cabo Delgado, ha finalmente accettato l’anno scorso di far entrare truppe e unità ruandesi della Southern African Development Community (SADC). Quelle forze hanno invertito le conquiste degli insorti, anche se i militanti sembrano riorganizzarsi. Le forze ruandesi e della SADC rischiano una guerra prolungata.

In Somalia e nel Sahel, l’impazienza occidentale potrebbe essere decisiva. Le forze straniere, la missione dell’Unione africana in Somalia, o AMISOM, finanziata dall’UE, e le forze francesi e di altre forze europee nel Sahel, aiutano a tenere a bada i jihadisti. Eppure le operazioni militari spesso allontanano i locali ed erodono ulteriormente le relazioni tra loro e le autorità statali.

Se gli sforzi stranieri si esaurissero, le dinamiche sul campo di battaglia si sposterebbero senza dubbio, forse in modo decisivo, a favore dei militanti. In Somalia, al-Shabab potrebbe prendere il potere a Mogadiscio proprio come hanno fatto i talebani a Kabul. Le potenze straniere che intervengono vengono catturate come in Afghanistan: incapaci di raggiungere i loro obiettivi ma timorose di ciò che accadrà se dovessero uscire. Per ora, sembrano destinati a rimanere.

Anche così, un ripensamento in entrambi i luoghi, che comporti un ruolo civile maggiore accanto alle campagne militari, è in ritardo. I governi del Sahel devono migliorare le loro relazioni con i cittadini nelle campagne. La Somalia ha bisogno di riparare i rapporti tra le élite; la fine di dicembre ha visto un’altra esplosione in una faida elettorale prolungata. Più controverso è trattare con i jihadisti. Non sarà facile: i vicini della Somalia, che forniscono truppe all’AMISOM, si oppongono; e mentre i governi del Sahel sono stati più aperti, la Francia rifiuta i negoziati. Nessuno sa se sia fattibile un compromesso con i militanti, cosa comporterebbe o come lo vedrebbero le popolazioni.

Ma l’approccio militare-centrico ha per lo più generato più violenza. Se le potenze straniere non vogliono che lo stesso dilemma le perseguiti tra un decennio, devono preparare il terreno per colloqui con i leader militanti».

UNIONE EUROPEA

Il 2022 sarà cruciale anche per l’Unione Europea. La concomitanza dell’inizio dei lavori del nuovo governo tedesco di Olaf Scholz dopo 16 anni di merkelismo, e le difficili elezioni in Francia, le difficoltà e gli screzi con i Paesi dell’Est, il rischio di perdere il successore di Angela Merkel nella guida dell’Europa nel caso in cui a gennaio Mario Draghi passasse da Chigi al Quirinale, il cammino del Next Generation EU, e poi il vecchio annoso problema dell’immigrazione con previsioni che dicono che i flussi di migranti nel Mediterraneo aumenteranno, mentre si ritiene non ci sarà una vera svolta nelle politiche sull’immigrazione. Ma sarà anche l’anno in cui l’Europa potrebbe fare i conti con la sua ambizione all’autonomia strategica.

Mathew Burrows e Robert A. Manning considerano la possibilità, ritenendola bassa, che gli Stati Uniti appoggino l’ambizione all’autonomia strategica dell’Unione Europea.

«È nell’interesse degli Stati Uniti che l’Europa si assuma maggiori responsabilità come attore globale e aumenti le sue capacità. L’Amministrazione Biden dovrebbe accogliere con favore l’autonomia strategica dell’UE invece di preoccuparsi se danneggerà la NATO. Finché persiste la minaccia rappresentata dalla Russia, i Paesi dell’Europa centrale vorranno un ruolo importante per gli Stati Uniti e la NATO nella sicurezza europea. Ma la Russia non è l’unica minaccia alla sicurezza dell’Europa, che deve affrontare anche sfide in Medio Oriente e in Africa sotto forma, ad esempio, di fallimenti statali o flussi di rifugiati e migranti. Se l’Amministrazione Biden è seriamente intenzionata a fare dell’Asia il suo principale obiettivo geopolitico, trarrebbe beneficio dall’Europa che si attrezza per gestire da sola queste altre questioni.

L’UE definisce l’autonomia strategica come capacità di garantire la sua ‘capacità di agire autonomamente quando e dove necessario e con i partner ove possibile‘. Ciò non esclude la cooperazione con gli Stati Uniti, ma i leader europei vogliono la capacità di agire in modo indipendente dove si adatta ai loro interessi, compreso l’esercizio del potere economico in ambiti come la tecnologia. L’UE si è data una norma sulla privacy dei dati e si sta avventurando in nuove regole di concorrenza per frenare il potere dei giganti tecnologici statunitensi in Europa. In una certa misura, le differenze economiche transatlantichenon sono una novità e i dibattiti tra europei e americani su una base per problema possono effettivamente essere vantaggiosi per entrambe le parti. Ma discutere con l’Europa del suo diritto a ottenere la sovranità non farà altro che minare l’alleanza nel lungo periodo. Essere un alleato degli Stati Uniti non dovrebbe essere equiparato alla sottomissione a Washington. Gli Stati Uniti, che hanno contribuito a facilitare l’integrazione europea dopo la seconda guerra mondiale, dovrebbero continuare a esserne i principali sostenitori». Le reali possibilità di un quadro del genere, come anticipato sono molto basse.