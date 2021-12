La Russia potrebbe invadere l’Ucraina nei primi mesi del 2022, forse già a gennaio. Difficile capire quanto si stia gridando al lupo, e quanto invece il lupo sia realmente pronto ad attaccare, quale la dose di verità dei fatti e quale la dose di bluff, tattica, simulazione.

L’ultimo allerta risale a poche settimane fa, nella prima metà di novembre.

Secondo «valutazioni ucraine, la Russia ha circa 94.000 truppe vicino al confine», secondo gli Stati Uniti 70.000, «ma prevede un aumento fino a 175.000», afferma il ‘Washington Post‘, mentrefunzionari ucraini, citati da ‘Al Jazeera‘, parlanodi 115.000 uomini già sul terreno, il capo di stato maggiore dell’Esercito americano, il generale James McConville, riporta ‘CNN‘, sabato ha dichiarato che ci sono da «95.000 a 100.000 soldati russi».

Un grande movimento di truppe messo in atto da Mosca mentre Vladimir Putin chiedeva agli Stati Uniti e ai suoi alleati di fornire assicurazioni che escludano qualsiasi espansione della NATO che includa l’Ucraina e la Georgia e il contenimento l’attività militare vicino ai confini della Russia,in particolare all’interno e intorno all’Ucraina. La Russia ha bisogno di «precise garanzie legali e giudiziarie perché i nostri colleghi occidentali non sono riusciti a mantenere gli impegni verbali che hanno preso», ha detto Putin in un discorso al Cremlino scorsa settimana. Un accordo concreto deve «escludere qualsiasi ulteriore espansione verso est della NATO e il dispiegamento di sistemi d’arma che rappresentano una minaccia per noi nelle immediate vicinanze del territorio russo». Putin ha affermato che le esercitazioni con i bombardieri strategici statunitensi con capacità nucleare che sorvolano il Mar Nero rappresentano una minaccia per Mosca, insieme ai sistemi di difesa missilistica statunitensi in Polonia e Romania. Il Presidente russo ha espresso preoccupazione per il dispiegamento di missili della NATO sul territorio ucraino che potrebbero avere un tempo di volo da 7 a 10 minuti per Mosca, sebbene tali piani non siano stati annunciati.

Le forze russe, secondo ‘CNN‘, «hanno le capacità in atto lungo il confine con l’Ucraina per effettuare un’invasione rapida e immediata, compresa la costruzione di linee di rifornimento come unità mediche e carburante che potrebbero sostenere un conflitto prolungato, se Mosca scegliesse di invadere», afferma ‘CNN‘, gli attuali livelli di equipaggiamento nell’area «potrebbero fornire le forze di prima linea per 7-10 giorni e altre unità di supporto fino a un mese».

Secondo un documento dell’intelligence USA ottenuto dal ‘Washington Post‘, e informazioni rilasciate al quotidiano da funzionari dell’Amministrazione, «il Cremlino sta pianificando un’offensiva multifronte già all’inizio del prossimo anno che coinvolgerà fino a 175.000 truppe». «“I piani russi prevedono un’offensiva militare contro l’Ucraina già all’inizio del 2022, con un numero di forze doppio rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante l’esercitazione rapida della Russia vicino ai confini dell’Ucraina”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione, parlando a condizione di anonimato. “I piani prevedono un ampio movimento di 100 gruppi tattici di battaglione con un personale stimato in 175.000, insieme ad armature, artiglieria ed equipaggiamento”». «Il documento non classificato dell’intelligence statunitense ottenuto dal Post, include foto satellitari, mostra le forze russe ammassate in quattro località. Attualmente, secondo il documento, sono schierati 50 gruppi tattici sul campo di battaglia, insieme a carri armati e artiglieria “appena arrivati”».

Washington, scorsa settimana, ha anche segnalato quella che il ‘Washington Post‘ descrive come una «improvvisa mobilitazione di riservisti»; preoccupa, secondo il funzionario sentito dal quotidiano, «il “programma improvviso e rapido per stabilire una pronta riserva di riservisti a contratto”, che secondo il funzionario dovrebbe aggiungere ulteriori 100.000 soldati ai circa 70.000 dispiegati ora».

Un funzionario del governo ucraino ha affermato «che le esercitazioni militari russe condotte all’inizio di quest’anno vicino ai confini dell’Ucraina hanno sostanzialmente aiutato le forze russe a provare un’invasione. “Le truppe russe hanno risolto i problemi della creazione di gruppi di attacco vicino ai confini del nostro Stato, misure di mobilitazione, supporto logistico di gruppi, [e]trasferimento di significativi contingenti militari, anche per via aerea”, dalla Russia al confine con l’Ucraina, ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato».

«Funzionari statunitensi e ucraini e analisti militari credono che la Russia organizzerà un’invasione su scala molto più ampia di quanto non abbia fatto nel 2014, quando il Paese ha annesso la Crimea e ha alimentato una rivolta separatista nell’est dell’Ucraina. Il piano, ritengono i funzionari e gli analisti, potrebbe essere quello di costringere le truppe ucraine a combattere su più fronti, puntando non tanto al territorio, quanto piuttosto a una capitolazione da parte di Kiev e dei suoi sostenitori occidentali che si traduca nelle garanzie di sicurezza che Putin vuole. Gli analisti militari hanno paragonato quella strategia all’invasione della Georgia da parte di Mosca nel 2008», afferma il ‘Washington Post‘.

Un colloquio a mezzo videochiamata, tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin, è in programma per martedì 7 dicembre.

‘Al Jazeera‘ afferma che secondo «un grande esperto militare», «Vladimir Putin vuole che le sue truppe raggiungano il fiume Dnepr,occupino un corridoio di terra per l’annessione della Crimea e assicurino la ripresa dell’approvvigionamento idrico all’arida penisola che è stata interrotta nel 2014 causando una siccità cronica, ha affermato Ihor Romanenko, un tenente generale in pensione. La guerra lampo non coinvolgerà solo decine di migliaia di militari russi attualmente schierati al confine con l’Ucraina, che si trova a est della capitale Kiev, e in Crimea, che si trova a sud dell’Ucraina continentale, ha affermato. Potrebbe includere un’invasione di truppe russe dalla Bielorussia, che si trova a nord di Kiev, e dalla Transnistria, una regione moldava separatista e filo-mosca che si estende attraverso il confine sud-occidentale dell’Ucraina. “Il modo più efficace è iniziare un’azione militare da tutte le parti contemporaneamente”, ha detto Romanenko», il quale prevede anche che Mosca interrompa la fornitura di gas naturale all’Ucraina.

«Se scoppiasse un conflitto serio, sarebbe colpito un terzo dell’Ucraina, una Nazione grande quanto la Francia di 43 milioni di persone, e la guerra dovrebbe essere rapida, non più di un mese, per evitare l’insoddisfazione pubblica in Russia, ha affermato Romanenko. E anche se molte Nazioni occidentali si sono impegnate ad aiutare l’Ucraina con le armi, gli ucraini “capiscono che nessuno combatterà per noi”».

Il Cremlino, a novembre, definiva «isteria creata artificialmente» questo continuo accusare Mosca di voler invadere l’Ucraina. La linea pare non essere cambiata. E gli osservatori pro-Cremlino, affermano che «l’‘isteria‘ aiuta il Presidente ucraino a superare i suoi indici di gradimento in caduta libera e a soffocare le critiche. “Pompando la paura, la squadra di Zelenskyy sta cercando di ottenere risorse aggiuntive per combattere l’opposizione e i dissidenti”, ha detto Dmitry Perlin a Radio Sputnik giovedì, aggiungendo che l’Ucraina “deve pensarci due volte, anche tre volte, prima di prendere decisioni militari” per contrastare la Russia.



Altri esperti non sono d’accordo con lo scenario dell’invasione e affermano che Putin sta semplicemente bluffando per costringere l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, a essere più attento alle sue richieste. “Non stiamo parlando di un’invasione, ma di una generazione di incertezza, di entropia geopolitica per raggiungere una massa critica per costringere l’Occidente ad avviare i nuovi colloqui di Yalta con la Russia”, ha detto ad ‘Al Jazeera‘ l’analista di Kyiv Aleksey Kushch», riferendosi alla conferenza del 1945 nella città della Crimea meridionale tra il leader sovietico Josef Stalin, il primo ministro britannico Winston Churchill e il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt.

In questa fase, «Mosca vede i suoi legami con l’Ucraina come parte del suo confronto più ampio e a spirale con l’Occidente e l’espansione della NATO verso est nell’ex cortile di casa della Russia.



C’è anche una ragione economica che farebbe ritenere quello di Mosca un bluff. Se ci fosse l’invasione, l’Occidente, inevitabilmente, imporrebbe sanzioni alla Russia, il che danneggerebbe l’economia russa. «Sarebbe un suicidio per la Russia iniziare l’invasione perché gli Stati Uniti e l’UE smetteranno di acquistare idrocarburi e fertilizzanti russi e rinunceranno al Nord Stream 2, un nuovissimo gasdotto per la Germania in attesa di certificazione», ha detto Nikolay Mitrokhin dell’Università di Brema, a ….. «La Russia perderebbe i due terzi delle sue entrate dal commercio estero, mentre le compagnie energetiche statunitensi rianimeranno i loro progetti di petrolio di scisto e gas naturale liquefatto per compensare le esportazioni perse dalla Russia», ha affermato Mitrokhin. «“L’esistenza stessa del regime di Putin che si basa sulle esportazioni di petrolio sarebbe in discussione”». «»

Una ragione militare a sostegno della tesi del bluff russo è da considerare: «la rinascita della potenza militare dell’Ucraina. Nel 2014, le truppe ucraine erano sotto-equipaggiate e demoralizzate, quando i separatisti filo-russi nelle regioni sudorientali di Donetsk e Luhansk hanno preso le armi contro Kiev ritagliando due ‘Repubbliche popolari’ totalitarie ed economicamente mai nate.Ma sette anni dopo l’esercito ucraino è addestrato alla battaglia e dotato di armi migliori, prodotte internamente o fornite dall’Occidente o dalla Turchia. “Putin sta aumentando artificialmente il grado di isteria perché Mosca si è resa conto che l’Esercito ucraino si sta riarmando irreversibilmente con tutte le forniture statunitensi, turche e, presto, tedesche, e non sarà così criticamente debole di fronte all’invasione russa con armi convenzionali”», secondo Mitrokhin.