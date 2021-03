Roma è ormai diventata una sorta di giungla in cui stazionano varie bestie.

Iniziamo da Estella Marino, assessora all’ambiente del sindaco Ignazio Marino che chiuse Malagrotta. Iniziativa meravigliosa, stupenda, encomiabile ma … senza un piano alternativo.

Così per vantarsi politicamente sbandierò a tutti di essere finalmente riuscita a chiudere la discarica più grande d’Europa, quella di Malagrotta, e quindi grande enfasi sulla raccolta differenziata e compagnia bella.

Peccato che però l’Ama, e cioè l’inefficientissima azienda comunale di raccolta dei rifiuti, non fosse (non è) all’altezza del ruolo e che quindi, come al solito, sono stati i cittadini romani a subirne le conseguenze.

C’è un bellissimo romanzo di Dino Buzzati, La famosissima invasione degli orsi in Sicilia, che si attaglia perfettamente al caso di Roma.

Da quando è arrivata la Raggi la città è stata invasa da varie bestie attratte dalla spazzatura non raccolta per tempo dall’Ama.

I primi sono stati i piccioni che sono però durati poco tempo visto che se li sono ‘magnati’ i gabbiani, che sono predatori temibili.

Però, nel frattempo, sono arrivate le cornacchie che rendono ormai impossibile dormire ai cittadini romani, visto che passano la notte a gracchiare con la caratteristica gentile e melliflua intonazione.

Le cornacchie hanno anche il vezzo di attaccarsi ai capelli di chi passa sotto i nidi degli alberi mai potati, sempre dal Comune.

Naturalmente, tra gabbiani e cornacchie, i cittadini perplessi e attoniti da tanta inefficienza capitolini assistono a battaglie aeree che manco quella di Inghilterra può competere. Ed allora i poveri romani fuggono nei parchi, ma mal gliene incoglie.

A parte le discariche abusive che sono ovunque nascoste nel fogliame –sveglia sindaca! – da qualche tempo ci sono frotte di pericolosissimi cinghialoni ingrifati che scorrazzano liberamente attaccando uomini e bestie.

Eppure la Raggi è convinta di aver fatto tanto bene il suo mestiere da ricandidarsi, oltretutto in barba al vincolo del secondo mandato che hanno i Cinque Stelle.

Le bestie feroci ringraziano. Almeno loro la voteranno sicuramente.