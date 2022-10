20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese: quel che c’è da sapere

Ogni 5 anni, la Cina tiene quello che formalmente viene chiamato il Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC). E’ l’evento più significativo del calendario politico cinese. Domenica 16 ottobre i vertici del PCC, si riuniranno a Pechino per l’evento politico più importante del decennio: il 20° congresso del partito.

Il congresso sarà il culmine pubblico di mesi di contrattazioni dietro le quinte, offrendo uno sguardo raro sul funzionamento interno dell’élite politica cinese. La maggior parte delle decisioni vengono prese molto prima che si apra il congresso, le riunioni contano solo perché sono dove il Partito Comunista annuncia chi guiderà il Paese per i prossimi cinque anni. Infatti, le élite del partito hanno trascorso gli ultimi mesi, se non di più, a lottare internamente, dietro le quinte, per assicurarsi che i loro candidati ottengano il mandato. Quando il congresso inizierà formalmente, la formazione della massima leadership è già un affare fatto.

Quella del congresso è più che altro funzione simbolica, ritenuta estremamente importante. Riassume le conquiste passate e stabilisce gli obiettivi futuri, il tutto mostrando potere e unità.

Quest’anno ricorre il centenario del primo congresso del PCC, un incontro segreto di meno di cento membri del partito in un fatiscente appartamento shikumen a Shanghai. L’anniversario rende ancora più importante questo congresso. Nel secolo successivo, il PCC è cresciuto fino a raggiungere quasi 100 milioni di membri e la Cina è riemersa come una potenza globale indiscussa, la segretezza però rimane ancora centrale nel modo in cui opera la sua massima leadership.

Secondo i dati disponibili, il partito conta novantasei milioni di iscritti ed è organizzato in una struttura di tipo piramidale. Vicino alla cima c’è l’Ufficio Politico di venticinque persone, o Politburo, che è composto da ufficiali militari, leader provinciali e funzionari del partito centrale. Da questo gruppo viene estratto il Comitato Permanente del Politburo, composto da sette membri, che prende la maggior parte delle decisioni cruciali. Il capo del Comitato permanente è il segretario generale del partito, Xi Jinping.

Ad ogni congresso, alcuni membri del Politburo e del Comitato permanente del Politburo vanno in pensione o vengono allontanati. Alcuni se ne vanno perché hanno superato i limiti di età informali del partito; la maggior parte delle persone va in pensione entro sessantotto. Altri se ne vanno per ragioni più oscure, forse perché non hanno fatto un buon lavoro o semplicemente non sono a favore dei vertici.

Da circa venticinque anni, la norma è che ad ogni altro congresso venga nominato un nuovo segretario generale. Per questo 20° congresso non sarà così.

Il Congresso riunisce poco più di 3.000 delegati delle province, dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) e alcune agenzie centrali per circa una settimana per approvare la relazione del Segretario generale, le modifiche agli statuti del partito e qualsiasi altro documento loro sottoposto. In teoria, ciò avvia la nomina di una nuova dirigenza, eleggendo candidati al Comitato Centrale (circa 200 membri e 150 supplenti). In realtà, il Congresso approva la lista proposta dall’Ufficio Politico uscente (Politburo) e dai vertici. A sua volta, il Comitato Centrale elegge i membri del Politburo, del suo Comitato Permanente e del Segretariato, sempre sulla base di liste fornite dopo che la direzione del Partito ha finito di contrattare.

Xi Jinping ha preso il potere nel 2012, quindi dovrebbe andare in pensione quest’anno. Invece, Xi dovrebbe rimanere per un altro mandato, il terzo, nelle sue attuali posizioni di segretario generale del Partito Comunista, capo della Commissione militare centrale del partito e Presidente della Cina.

Secondo alcuni osservatori è possibile che Xi resti in carica ancora non per uno ma per due mandatialmeno. Altri ancora ritengono che l’enfasi di Xi sull’anno 2035 in molti degli obiettivi che ha fissato indichi che potrebbe pianificare rimanere per altri tre mandati, andando in pensione nel 2037 all’età di 84 anni. Come dire: Presidente a vita.

La sua fonte di potere è il suo ruolo di segretario generale; chi gestisce il partito, gestisce la Cina. In qualità di capo della commissione militare, controlla le forze armate cinesi. Il titolo di Presidente è cerimoniale e lo rende capo di Stato. Il congresso è un potente promemoria del primato del partito sullo Stato.

La presidenza è l’unica posizione che aveva limiti di mandato ufficiali scritti nella Costituzione. Nel 2018, il legislatore cinese ha modificato la Costituzione per revocare i limiti di mandato per i presidenti, consentendo a Xi di rimanere in carica.

Ma rimanendo segretario generale, Xi sta infrangendo le norme, non le regole ufficiali, stabilite dall’ex leader Deng Xiaoping. Il leader fondatore della Cina comunista, Mao Zedong, ha guidato il Paese fino alla sua morte, nel 1976. Deng, che alla fine è succeduto a Mao, voleva impedire futuri leader a vita, quindi ha istituito un sistema informale in cui i massimi leader hanno servito non più di dieci anni. Questo è stato il caso dei due successori scelti da Deng, Jiang Zemin e Hu Jintao. Mentre Xi resterà al suo posto, la maggior parte dei membri del Comitato Permanente andrà in pensione. Le loro sostituzioni dovrebbero essere annunciate durante il congresso. Tra gli altri, l’attuale premier cinese, Li Keqiang, andrà in pensione a marzo, durante il congresso dovrebbe essere chiaro chi lo sostituirà.

Gli osservatori fanno notare che scelte di personaggi moderati per sostituire questi funzionari potrebbero implicare che il governo cinese perseguirà politiche più favorevoli al mercato, anche se sembra certo che tutti gli incaricati dovrebbero essere approvati da Xi e quindi non è probabile che differiscano molto dalle sue opinioni. E tutta l’attenzione si appunta in effetti su Xi. Nessuno è stato preparato per succedergli. Anche in ciò si vedrebbe la sua intenzione di restare Presidente a vita dopo aver schiacciato qualsiasi opposizione interna al partito.

Xi è stato coinvolto dieci anni fa per rafforzare il partito, e lo ha fatto. Ha commesso alcuni passi falsi, come mantenere la strategia zero-COVID per troppo tempo e danneggiare la crescita economica limitando le imprese private, ma rimane popolare in Cina, e non c’è un vero malcontento all’interno del partito, sia per la direzione politica che, cosa altrettanto importante, per il consolidamento del potere personale di Xi. Il problema è che Xi è riuscito a chiudere molti dei canali utilizzati per esprimere in modo significativo quel malcontento. «Xi non piace a molti intellettuali, scrittori, artisti e registi cinesi, oltre a un discreto numero di imprenditori privati. Si risentono della sua repressione della libertà artistica, del suo desiderio di imbiancare la storia e del suo favorire le imprese statali rispetto al settore privato. Ma hanno poca voce nella sfera politica», afferma il Council on Foreign Relations (CFR).

A livello nazionale, prosegue il CFR, «ha perseguito una politica della ‘terra bruciata‘ in aree con molte popolazioni minoritarie, costringendole essenzialmente a seguire le pratiche culturali cinesi Han. Ha anche represso la società civile, frenato i gruppi religiosi e posto limiti alle organizzazioni non governative. A livello internazionale, ha consentito ai diplomatici di perseguire politiche di ‘guerrieri lupo’, il che spesso significa parlare in modo estremamente schietto ai funzionari nei Paesi ospitanti; ha presieduto un potenziamento militare nel Mar Cinese Meridionale; e ha spinto una politica più aggressiva nei confronti di Hong Kong e Taiwan. Queste politiche hanno creato contraccolpo. Quasi tutti i Paesi ricchi e democratici, inclusi gli Stati Uniti, i Paesi dell’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, ora vedono la Cina come un rivale e non solo un concorrente economico. Ciò ha portato i Paesi a perseguire politiche per ridurre la dipendenza dalla Cina. Questo è un enorme cambiamento rispetto a poco più di un decennio fa, quando la Cina era vista come un potenziale partner nell’ordine internazionale esistente.

Oggi, la Cina è invece vista come un disgregatore, non al livello della Russia, che ha invaso i vicini sotto il Presidente Vladimir Putin, ma ancora come una seria sfida ai Paesi democratici. Quel cambiamento sismico è avvenuto in gran parte sotto la sorveglianza di Xi ed è quasi certo che continuerà».

E però bisogna guardare all’interno della Cina. Xi politicamente sopravvive perché «molti dei problemi che alla comunità internazionale sembrano impossibili da superare per Xi sono di scarso interesse in Cina», afferma Bonnie Girard è Presidente di China Channel Ltd. «Pochi cinesi hanno simpatia per gli uiguri; gli viene detto dal governo cinese che gli uiguri sono terroristi e che le misure per controllarli sono per la sicurezza pubblica. La maggior parte dei cinesi ci crede. Le questioni commerciali e le tariffe sono imputate alla gelosia e alla paura per l’ascesa della Cina. I reclami sui progetti BRI sono visti come ingiusti, quando la Cina è stata così generosa. Le denunce di Hong Kong nel migliore dei casi cadono nel vuoto. Perché i cinesi continentali dovrebbero prendere la parte dei cinesi di Hong Kong che hanno chiarito che quelli della terraferma sono tutt’altro che benvenuti a Hong Kong? E quanto a Putin, molti cinesi credono che sia stato messo all’angolo dalle alleanze occidentali, e tutto ciò che ha fatto è stato uscire combattendo.

La principale vulnerabilità di Xi è la sua politica zero-COVID, che ha bloccato decine di milioni di persone e che ha spinto l’economia cinese a terra. Se “tutta la politica è locale”, nel senso che le persone si preoccupano maggiormente delle questioni politiche che hanno un impatto su di loro personalmente, allora nessuna potrebbe essere più locale della politica che ha privato a intermittenza i cittadini cinesi della loro libertà e prosperità. Tutte le altre ragioni della scomparsa politica di Xi impallidiscono in confronto, se uno è cinese che vive in Cina in questo momento».

Vero è che malgrado Xi sia riuscito a depotenziare l’opposizione interna, «le fazioni e le reti opposte continuano a esercitare un’influenza all’interno del PCC nonostante il potere di Xi. Tra questi ci sono la ‘Shanghai Gang’ dell’ex leader Jiang Zemin e la fazione associata all’ex leader Hu Jintao e la Lega della Gioventù Comunista (CYL), attualmente guidata dal Premier Li Keqiang (leader n. 2 sulla PBSC). Le selezioni del personale effettuate al 20° Congresso del Partito serviranno quindi da barometro della continua estensione del potere di Xi all’interno del sistema cinese, oltre a contribuire a predire la direzione futura della politica cinese», afferma Asia Society.

L’intervento di Xi sarà l’evento centrale del congresso. Il discorso si dividerà in due parti. In primo luogo ci sarà la lunga presentazione che delinea i risultati percepiti degli ultimi cinque anni, la seconda parte porrà le basi per le priorità e le politiche del PCC per i prossimi cinque anni. L’intervento di Xi di cinque anni fa è durato tre ore e mezza.

Il tema economico si ritiene sarà tra i più importanti affrontati. Non è chiaro se il congresso farà luce sull’allentamento delle misure rigorose per estinguere tutti i focolai domestici di COVID-19, piuttosto che cercare di convivere con la pandemia. Secondo gli analisti di Goldman Sachs, afferma ‘Reuters‘, la Cina comincerà ad allentare questa politica nel trimestre aprile-giugno 2023, ma non è detto che sarà annunciato durante il congresso.

La Cina, sottolinea ‘The Diplomat‘, è impantanata in diverse crisi economiche sovrapposte, dai problemi nel settore immobiliare alle banche insolventi, il tutto mentre la politica zero-COVID continua a trascinare al ribasso la sua economia. Gli economisti hanno da tempo avvertito che il modello di crescita cinese era insostenibile; ora sembra che questo modello presenti il conto. «Ciò che la leadership del partito sceglie di evidenziare come guadagni economici negli ultimi cinque anni sarà un’importante indicazione di come il PCC vede l’economia cinese. Il rapporto di lavoro ci aiuterà anche a capire cosa aspettarci in termini di priorità economiche per i prossimi cinque anni».

Altro tema che sarà centrale nell’intervento ed è molto atteso dagli analisti e osservatori internazionali è Taiwan. «Xi ha notevolmente inasprito la sezione su Taiwan nel suo rapporto di lavoro al 19° Congresso del Partito. “Siamo fermi nel salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e non permetteremo mai che la tragedia storica della divisione nazionale si ripeta. Qualsiasi attività separatista incontrerà sicuramente la risoluta opposizione del popolo cinese”, aveva dichiarato. Xi ha anche più volte sottolineato l’importanza del ‘Consenso del 1992’ per le relazioni attraverso lo Stretto; all’epoca il Presidente di Taiwan Tsai Ing-wen era in carica da poco più di un anno e Pechino poteva ancora sperare di convincerla ad approvare il nebuloso accordo su ‘una Cina’. Da allora, il linguaggio di Xi nei confronti di Taiwan si è ulteriormente indurito, in particolare in un discorso del 2019 e in un libro bianco su Taiwan pubblicato nell’agosto di quest’anno. Xi ha affermato più apertamente di non essere disposto ad aspettare ancora a lungo per realizzare il sogno di lunga data di assorbire Taiwan. L’affermazione di Xi del 2019 secondo cui la divisione attraverso lo Stretto non può “essere tramandata di generazione in generazione” -o qualche altro linguaggio limitato nel tempo- diventerà la dottrina ufficiale del PCC nel rapporto di lavoro di quest’anno?». L’interrogativo resta aperto, Xi potrebbe scegliere di non calcare la mano considerando la fase storica nel contesto della quale il congresso si sta tenendo, con una guerra che divampa in Europa e il rischio di guerra nucleare che sta facendo tenere il fiato sospeso al mondo, potrebbe essere un segnale di distensione non minacciare, anche solo indirettamente, una ennesima grande crisi.

Circa la Belt and Road Initiative (BRI) sulla quale Xi aveva molto puntato per la sua politica estera più ancora che in termini di politica economica, ‘The Diplomat‘ sostiene che nell’intervento di Xi potrebbe essere sostituita dalla Global Development Initiative (GDI), annunciata a settembre.

Soprattutto da questo intervento si attendono indicazioni su come come la Cina vede il suo ambiente strategico. L’intensificarsi della competizione geopolitica negli ultimi cinque anni, in particolare tra Cina e Stati Uniti, non ha fatto che aumentare le gravi sfide poste alla finestra di opportunità strategica di sviluppo della Cina che cinque anni fa Xi aveva dichiarato esserci per il Paese. Come ora guarderà alla situazione sarà di fondamentale importanza per capire quale sarà la politica estera del Paese.

«Il 20° Congresso del Partito avrà profonde implicazioni per la traiettoria della Cina nei prossimi 5-10 anni. Sebbene l’impatto maggiore risulterà dalle nomine dei dirigenti e dai loro effetti sulla stabilità politica della Cina e sulla capacità di Xi di portare avanti il suo programma politico, il rapporto di lavoro del PCC presentato al congresso illustrerà come sarà questo programma nei prossimi cinque anni e oltre mentre il Partito persegue i suoi obiettivi per il 2035», afferma Michael Cunningham, Visiting Fellow presso l’Asian Studies Center, del Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy, presso la Heritage Foundation. «Xi Jinping non è l’unica persona che conta nel sistema politico cinese«». La capacità di implementare la «sua piattaforma dipenderà in gran parte dalla composizione dei principali organi di leadership, in particolare il Politburo e il suo Comitato permanente. Gli indizi sull’entità del mandato che il Partito gli consegna si vedranno anche nel suo successo, o meno, nel far nominare premier uno dei suoi alleati».