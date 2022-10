20° Congresso del Partito Comunista Cinese: la riforma dell’esercito di Xi Jinping

Mentre Xi Jinping guida il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC) e otterrà un altro mandato come Segretario Generale, ci sono diversi modi per valutare il suo incarico fino ad ora. Forse, l’indicatore più distinto è stato l’abbandono da parte della Cina del detto di Deng Xiaoping della Nazione e del suo basso profilo. Durante il mandato di Xi, l’assertività cinese è stata all’ordine del giorno dal Senkaku al Mar Cinese Meridionale e all’Himalaya. Ciò è stato accompagnato da un’importante riaffermazione del ruolo del PCC a tutti i livelli,anche all’interno del Paese.

Questi sviluppi, insieme al rallentamento dell’economia, rivelano, nella migliore delle ipotesi, un miscuglio di risultati.

L’unica area in cui Xi ha ottenuto un notevole successo è stata la riforma dell’esercito e dell’apparato di sicurezza nazionale del Paese. L’Esercito popolare di liberazione (PLA) è ora molto avanzato nel processo di trasformazione da una forza di difesa incentrata sulla patria, in una in grado di intervenire nelle contingenze regionali.

In qualità di segretario generale e Presidente del Paese, Xi ha fornito una visione nazionalistica globale attraverso la sua nozione di ‘Sogno cinese‘, che incorporava la modernizzazione militare come parte dell’obiettivo di ristabilire la posizione di leadership della Cina nell’ordine mondiale. Ha insistito sul fatto che l’EPL deve mirare a ‘combattere e vincere guerre’ sviluppando la sua capacità di combattimento attraverso un addestramento più realistico, un’organizzazione più snella e armi e attrezzature migliori. Successivamente, ha attuato la riforma più completa nella storia del PLA, trasformandone la struttura organizzativa e di comando e dando una spinta alla sua trasformazione tecnologica.

I passi verso la riforma sono stati visibili dalla metà degli anni 2000. Tuttavia, l’arrivo di Xi sulla scena ha visto l’inizio di un duplice sforzo.

Si è concentrato sulla revisione da cima a fondo del modo in cui l’esercito cinese e il sistema di sicurezza interna erano gestiti, organizzati, addestrati ed equipaggiati. Ciò si basava su un attacco ad ampio raggio alla corruzione e all’indisciplina nell’EPL e sull’epurazione e l’arresto degli zar della sicurezza come Zhou Yongkang, un membro del Comitato permanente del Politburo; e i generali Xu Caihou e Guo Boxiong, che un tempo avevano ricoperto gli incarichi più importanti come vicepresidenti della Commissione militare centrale (CMC), che gestisce l’EPL.

Ci sono stati due punti chiave in questo processo di riforma: il 18° Congresso del PCC nel 2012, dove è stata presa la decisione fondamentale di portare avanti la riforma dell’EPL e l’autorità conferita al Segretario Generale entrante Xi di intraprendere il compito. Una misura di ciò è stata l’assunzione da parte di Xi della Presidenza della CMC insieme alla sua nomina a Segretario Generale del PCC.

Il secondo è stato il Terzo Plenum del 18° Comitato Centrale nel novembre 2013, dove è stato deciso il quadro di base delle riforme della difesa e il modo in cui si sarebbero sviluppate. Nel marzo 2014, Xi ha istituito ed è diventato presidente del gruppo dirigente della CMC per approfondire la difesa nazionale e la riforma militare. Oltre a questo, nel dare forma alle riforme, sono stati presi consigli da un pool di oltre 200 esperti militari e dall’Accademia di scienze militari e dall’Università della difesa nazionale.

Un risultato correlato del Terzo Plenum è stata la creazione della Commissione per la sicurezza nazionale. Ciò ha consolidato una serie di poteri relativi alla sicurezza interna nelle mani del suo Presidente, Xi Jinping. Si riferivano a questioni interne come il terrorismo, il separatismo e l’estremismo religioso e la necessità di rafforzare il coordinamento ad alto livello nell’affrontare queste sfide. Gli NSC subordinati sono stati creati nella struttura del CPC fino al livello di contea.

Nel novembre 2014, Xi si è rivolto direttamente all’EPL e ha cercato il suo sostegno nel suo programma di riforme, ricorrendo all’85° anniversario del Gutian del 1929 Conferenza del CPC come piattaforma. La maggior parte dei partecipanti all’incontro originale a cui ha parlato Mao Zedong erano soldati; Mao ha sottolineato che il ruolo dell’EPL era tanto quello di combattere, quanto quello di promuovere gli obiettivi della rivoluzione cinese. È stato questo incontro a plasmare il rapporto unico tra PLA e PCC. Il discorso di Xi alla conferenza di Gutian nel 2014 ha cercato di sottolineare gran parte della stessa cosa. Ha cercato di proiettare Xi come leader supremo; nel suo discorso Xi ha chiarito la sua agenda: l’insistenza sul controllo di partito dei militari, la necessità di promuovere ufficiali politicamente affidabili,l’importanza della campagna anticorruzione e, infine, l’importanza della guerra e dell’abilità di combattimento.

L’incontro ha coinvolto tutti i massimi generali e ufficiali e si è svolto poco dopo il grande sconvolgimento che ha visto l’epurazione e l’arresto di Xu e Guo che avrebbero venduto i ranghi dell’EPL ai migliori offerenti. Xi era consapevole che la maggior parte dei partecipanti sarebbe stata in qualche modo complice delle attività di Xu e Guo. Chiaramente, l’obiettivo di Xi era inviare un avvertimento ai vertici dell’EPL per ripulire la loro azione. Successivamente, ovviamente, centinaia di agenti dell’EPL sono stati licenziati e arrestati nella campagna anticorruzione.

L’aspetto più importante del processo è stata la riforma del CMC, l’organismo che gestisce il PLA. I quattro dipartimenti burocratici dell’organizzazione sono stati sciolti e sostituiti con dipartimenti e commissioni più piccoli sui quali Xi mantiene il controllo diretto. La dimensione della CMC è stata ridotta da 11 a sette e la guardia costiera e la Polizia armata popolare paramilitare sono state portate sotto il comando diretto della CMC. Inoltre, la composizione del CMC è stata modificata per riflettere le riforme in corso nel PLA. La centralizzazione che ne è stata determinata ha creato quello che i cinesi hanno definito il ‘sistema di responsabilità del presidente della CMC’, che ha reso Xi stesso la massima autorità esecutiva del PLA.

Un altro importante sviluppo è stato l’annuncio, nel settembre 2015 che il PLA sarebbe stato ridotto di 300.000, segnalando il suo serio intento di trasformarsi da un’organizzazione ad alta intensità di manodopera a una forza orientata alla tecnologia. Di conseguenza, nel 2019, il PLAGF era diventato più piccolo dell’esercito indiano.

Il PLA è stato riorganizzato in cinque comandi teatrali congiunti geografici, che sono responsabili dello sviluppo della strategia e dei piani specifici per la loro regione. I quattro bracci dell’EPL -la Forza di terra o esercito, l’Air Force, la Marina e la Rocket Force- erano supportati da una nuova forza di supporto strategico, che univa le sue capacità spaziali, informatiche ed elettroniche. Un dipartimento congiunto di supporto logistico PLA con sede a Wuhan, creato nel 2016, ha unificato la logistica del PLA a livello strategico.

Le modifiche sono state decise in una conferenza di lavoro chiave della CMC il 24-26 novembre 2015 e sono state annunciate da Xi un mese dopo, il 31 dicembre 2015, dove ha presentato nuovi colori alle forze di terra PLA (PLAGF), il PLA Strategic Support Force (PLASSF) e PLA Rocket Force (PLARF). Qui, Xi ha chiesto un esercito che potesse combattere nell’era dell’informazione e che possedesse una capacità di combattimento tridimensionale. Mesi dopo, nell’aprile 2016, ha anche preso il titolo di comandante in capo del Joint Operations Command Center, apparendo in divisa da battaglia in un’ispezione.

I dettagli della riforma sono stati forniti da un documento sul ‘Parere della CMC sull’approfondimento della difesa nazionale e della riforma militare’, pubblicato nel nuovo anno 2016, in cui si affermava che il comando superiore della CMC dell’esercito cinese era completamente revisionato.

La stessa CMC si è occupata direttamente dei cinque comandi teatrali congiunti geografici che hanno sostituito le sette regioni militari. Il quartier generale delle PLA Ground Forces (PLAGF), PLA Navy (PLAN), PLA Air Force (PLAAF), PLA Strategic Support Force (PLASF) e PLA Rocket Force (PLARF) sarebbero separati dai comandi del teatro e sarebbero responsabili per l’addestramento e l’approvvigionamento delle truppe. La PLA Ground Force è stata staccata dalla CMC e ha ricevuto i propri colori e quartier generale di servizio insieme al nuovo PLASF e al PLARF.

Allo stesso tempo, Xi ha premuto l’acceleratore sulla strategia della fusione militare-civile (MCF) per rafforzare l’orientamento tecnologico del PLA. L’obiettivo dell’MCF era sfruttare una serie di tecnologie avanzate sviluppate dalla Cina per uso civile per aumentare la capacità militare. Avendo utilizzato una varietà di mezzi, tra cui lo spionaggio e il trasferimento forzato di tecnologia, per stabilire una significativa base civile industriale e di ricerca e sviluppo, Pechino ora voleva assicurarsi che il settore militare tradizionalmente isolato ne traesse beneficio. Inoltre, sperava che le sue capacità nazionali in aree come l’intelligenza artificiale, i materiali avanzati e nuovi e la tecnologia energetica potessero alimentare un effetto balzo in avanti per eguagliare e persino superare gli Stati Uniti (USA).

Xi ha esposto gli obiettivi dell’EPL nel suo rapporto di lavoro al 19° Congresso del PCCnell’ottobre 2017. Affermò che entro la metà del 21° secolo, il PLA doveva diventare ‘un esercito di livello mondiale‘. La tecnologia sarebbe il fulcro dell’abilità di combattimento con un’enfasi sull’innovazione. L’EPL dovrebbe aumentare le sue capacità di guerra congiunta, oltre a sviluppare la capacità di operare e combattere ovunque.

Sono state inoltre stabilite le pietre miliari: entro il 2020, la meccanizzazione sarebbe stata ‘sostanzialmente raggiunta’ perché l’applicazione della tecnologia dell’informazione aveva fatto molta strada e le capacità strategiche hanno visto un grande miglioramento. La modernizzazione sarebbe sostanzialmente completata entro il 2035.

Nel complesso, questi obiettivi sono stati effettivamente raggiunti. Tuttavia, proprio in questo periodo, Xi ha anche minato la modernizzazione militare cinese abbandonando la strategia ‘nascondi le tue capacità‘ di Deng Xiaoping. Di conseguenza, le politiche cinesi hanno generato allarme in tutto il mondo e alla fine, a partire dal 2018, gli Stati Uniti e l’Europa hanno iniziato a soffocare l’accesso cinese alla tecnologia chiave e ai semiconduttori di fascia alta. L’assertività cinese ha portato l’EPL a dover affrontare un arco di avversari indo-pacifici che vanno dal Giappone, Taiwan, le Filippine, agli Stati Uniti, al Regno Unito, all’Australia e all’India.

Una valutazione delle riforme militari di Xi da parte di Manoj Kewalramani e Suyash Desai, fatta all’inizio di quest’anno, suggerisce che mentre le riforme hanno effettivamente aiutato la Cina a promuovere i suoi interessi di sicurezza nazionale, l’agenda dell’EPL ‘per proiettare potere all’estero’ rimane estremamente limitata e rimarrà così nel futuro. Sebbene abbia certamente la capacità di proiettare potere contro Paesi come l’India con cui ha dispute territoriali, «la prontezza al combattimento dell’EPL resta da testare sul campo di battaglia».