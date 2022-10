20° Congresso del Partito Comunista Cinese: il PCC chi è

Il Partito Comunista Cinese (PCC) è il partito politico fondatore e dirigente della Cina moderna, ufficialmente noto come Repubblica Popolare Cinese. Il PCC ha mantenuto il monopolio politico da quando Mao Zedong ha fondato la Repubblica Popolare, nel 1949, e ha supervisionato la rapida crescita economica del Paese e l’ascesa a potenza globale. Ora il PCC si appresta al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese tappa fondamentale nella sua centenaria storia.

Il Council on Foreign Relation ne ha tracciato le linee essenziali.

Ispirato dalla Rivoluzione Russa, il PCC è stato fondato nel 1921 sui principi del marxismo-leninismo. Le tensioni tra il partito comunista e il nazionalista Kuomintang, il suo principale rivale, sfociarono in una guerra civile, vinta dai comunisti, nel 1949. Nonostante le riforme del mercato alla fine degli anni ’70, lo Stato cinese moderno rimane un sistema leninista, come quello di Cuba, Corea del Nord, e Laos.

Le proteste di piazza Tienanmen del 1989 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 innescarono una serie di crisi esistenziali per il partito che lo costrinse a riconsiderare il suo mandato. L’implosione sovietica, in particolare, ha spinto il PCC a esaminare le cause del crollo del regime e ad avviare una riforma all’interno del partito per evitare un destino simile. Ha stabilito che un partito-Stato ossidato con un’ideologia dogmatica, élite radicate, organizzazioni di partito dormienti e un’economia stagnante avrebbe portato al fallimento.

Dagli anni ’90, il PCC ha dimostrato una capacità tecnocratica di rispondere alle tensioni di sviluppo provocate dalla vertiginosa crescita economica della Cina. Oggi, il partito ha sfruttato le ricompense della globalizzazione e dello sviluppo economico, sollevando decine di milioni di persone dalla povertà. Il PCC si è reinventato come un motore del cambiamento, guidando il percorso del Paese verso la ricchezza, e alimentando un sentimento di orgoglio nazionale.

Nel 2021, il PCC contava più di novantasei milioni di membri. Oltre il 70 per cento di loro sono uomini, anche se il numero di donne nel partito è cresciuto negli ultimi anni. Anche il numero dei membri con titoli di studio è aumentato, così come i membri di età inferiore ai quaranta. I lavoratori agricoli e operai costituiscono circa il 30 per cento dei membri del PCC.

Ogni cinque anni, il PCC convoca il Congresso Nazionale del Partito per definire le principali politiche e selezionare i massimi leader. Durante questo periodo, i membri scelgono il Comitato Centrale, che comprende circa 370 membri e supplenti tra cui ministri, alti funzionari di regolamentazione, leader provinciali e ufficiali militari. Il Comitato Centrale agisce come una sorta di consiglio di amministrazione del PCC ed è tenuto a tenere riunioni annuali, note come plenum. Il Comitato Centrale seleziona il Politburo, che conta venticinque membri.

A sua volta, il Politburo sceglie il Comitato permanente del Politburo attraverso negoziati segreti e dietro le quinte. Il Comitato Permanente funge da epicentro del potere e della leadership del PCC e i suoi membri variano da cinque a nove persone. Xi è al vertice, come Segretario generale del partito. Il premier -ora Li Keqiang- è a capo del Consiglio di Stato, l’equivalente cinese di un gabinetto. Li dovrebbe dimettersi nel marzo 2023.

Dal momento che un precedente ha preso piede nel 2002, i membri del Politburo avrebbero dovuto dimettersi dopo aver raggiunto l’età di sessantotto anni. Nonostante avesse sessantanove anni nel 2022, Xi quasi certamente rimarrà in carica per un terzo mandato. In vista del ventesimo congresso del partito, tuttavia, gli analisti hanno affermato che i membri più anziani del Comitato permanente del Politburo probabilmente si atterranno all’età pensionabile e si dimetteranno.

Mentre il Comitato Centrale, il Politburo e il Comitato Permanente generalmente danno un’ampia direzione politica, l’effettiva governance della Cina è piuttosto decentralizzata. Le politiche possono avere origine ‘a casaccio’ nelle burocrazie e nei ministeri, all’interno del Comitato Centrale, all’interno del Congresso Nazionale del Partito, o da gruppi di riflessione e consulenti.

Le province cinesi godono di una notevole autonomia e i funzionari e i leader subprovinciali,nominati dal governo centrale, hanno molto controllo sul governo locale.

L’esercito cinese, l’Esercito popolare di liberazione(PLA), è tecnicamente l’ala armata del PCC e i suoi obiettivi principali includono la protezione del governo del partito e la difesa degli interessi del partito. La Commissione militare centrale del PCC, attualmente guidata da Xi, sovrintende sia l’EPL che la Polizia armata popolare, che si concentra principalmente sulla sicurezza interna. Secondo unrapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 2020 sull’esercito cinese, il PCC vede l’EPL come «uno strumento pratico della sua arte di governo con un ruolo attivo nel portare avanti la politica estera della RPC, in particolare per quanto riguarda gli interessi sempre più globali della RPC e i suoi obiettivi di rivedere aspetti dell’ordine internazionale». Ad esempio, l’EPL sovrintende al dispiegamento di navi da guerra e aerei vicino alle aree contese del Mar Cinese Orientale e Meridionale, nonché vicino a Taiwan.

I leader condividono la preoccupazione che l’indignazione pubblica e l’attivismo su una serie di questioni, come la disuguaglianza di reddito, le minacce ambientali, l’accaparramento di terre, la sicurezza alimentare e la mancanza di protezione dei consumatori, possano minacciare il controllo del partito e catalizzare il cambiamento sociale democratico.

Per contrastare le minacce al suo controllo, il PCC ha cercato di radicarsi ulteriormente negli strati della società e dell’economia cinesi. Con l’incoraggiamento di Xi, il PCC lo ha fatto mettendo a tacere il dissenso; limitare i gruppi religiosi, le organizzazioni dei media, le organizzazioni non profit ambientaliste, gli attivisti per i diritti umani e gli avvocati; frenare il settore privato; e combattere la corruzione. Ha anche aumentato la censura su Internet, dove sono state portate alla luce molte delle lamentele del pubblico.

All’inizio degli anni 2000, i leader cinesi hanno cercato di placare i governi stranieri sottolineando la ‘pacifica ascesa‘ della Cina. Ma Xi ha adottato un approccio più deciso e alcuni esperti prevedono che la sua fiducia aumenterà solo durante il suo terzo mandato. Ha sostenuto una visione per la Cina di diventare una Nazione«completamente sviluppata, ricca e potente» con influenza internazionale entro il 2049. Il PCC ha lavorato per raggiungere questo obiettivo modernizzando le sue forze armate, perseguendo ampi sforzi di bonifica della terra sulle isole contese nel Mar Cinese Meridionale, investendo miliardi di dollari in Paesi di tutto il mondo attraverso la sua massiccia Belt and Road Initiative, e assumendo un ruolo più attivo nelle istituzioni internazionali.

Pechino è stata più aggressiva nei confronti di Hong Kong e Taiwan. Entrambe le regioni sono fondamentali per l’obiettivo di Xi di raggiungere il ‘ringiovanimento nazionale’ della Cina. Il governo ha anche lanciato una campagna per reprimere gli uiguri e altri musulmani nella regione dello Xinjiang. Dal 2017, le autorità hanno arbitrariamente detenuto più di un milione di musulmani nei cosiddetti campi di rieducazione e le persone nella regione sono state vittime di violazioni dei diritti, tra cui sterilizzazioni involontarie, lavoro forzato e un’intensa sorveglianza.

In risposta all’assertività della politica estera cinese e alle violazioni dei diritti umani interni, gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno sanzionato i membri del PCC ed hanno espresso cautela nel fare affari con la Cina. L’Unione Europea, ad esempio, ha congelato un accordo di investimento pianificato con la Cina nel 2021 dopo il deterioramento delle relazioni. Allo stesso tempo, le percezioni globali della Cina sono diventate sempre più negative.