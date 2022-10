20° Congresso del Partito Comunista Cinese: cosa è successo… e cosa non è successo

Domenica, sette uomini vestiti in modo quasi identico con abiti blu scuro, camicie bianche e cravatte conservatrici (tutti rossi tranne uno) hanno marciato in ordine di importanza politica sul palco della Grande Sala del Popolo di Pechino. L’esibizione ha posto fine a mesi di suspense e voci sulla leadership cinese e ha rivelato la nuova struttura di potere ai vertici del Partito Comunista Cinese. Senza sorpresa, Xi Jinping ha mantenuto la sua posizione per un terzo mandato come segretario generale del partito e capo della Commissione militare centrale del partito; salvo una catastrofe altamente improbabile, sarà nominato presidente quando il Congresso nazionale del popolo, lo stato più alto, al contrario di partito, organo, si riunirà a marzo. Questo terzo mandato, reso possibile da una precedente modifica della costituzione e senza eguali dai tempi del padre fondatore della Repubblica popolare cinese Mao Zedong, consente essenzialmente a Xi di rimanere capo del partito e dello stato per tutto il tempo che desidera.

Inoltre, come si dice, il premier Li Keqiang, sebbene a sessantasette anni abbastanza giovane da rimanere nel comitato permanente di sette membri del massimo organo del partito, il Comitato permanente del Politburo (PBSC), non fu mantenuto. Una tradizione informale nota come “sette su, otto giù” è che se i membri della PBSC hanno sessantotto anni o più al momento di un congresso del partito, devono ritirarsi; se hanno 67 anni o meno, possono entrare in commissione o, se già presenti, possono restare. La posizione di Li come premier andrà probabilmente al numero due del concorrente sul palco, Li Qiang. Li, sessantatré anni, era il capo del partito a Shanghai, dove le sue rigide procedure di blocco del COVID-19 hanno impressionato Xi ma lo hanno reso molto impopolare tra i cittadini.

Il terzo in ordine di classifica era il sessantacinquenne Zhao Liji che, in qualità di capo della Commissione centrale di ispezione per la disciplina del partito, ha perseguito vigorosamente la campagna firmata Xi contro la corruzione. È probabile che venga nominato capo dell’Assemblea nazionale del popolo. Il quarto in linea era Wang Huning, sessantasettenne e principale teorico politico del partito, che si ritiene sia stato nominato capo della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, un organo consultivo che è stato imperfettamente paragonato alla Camera dei Lord britannica. Cai Xi, 66 anni, di quinto grado, è stato in precedenza capo del partito a Pechino e probabilmente sarà a capo dell’ampio apparato di propaganda e censura del partito.

Il numero sei, Ding Xuexing, è all’età di sessant’anni il membro più giovane della PBSC. Ding, che ha servito come capo di stato maggiore di Xi e capo dell’Ufficio generale del Comitato Centrale del Partito, dovrebbe essere nominato primo vicepremier dell’Assemblea nazionale del popolo. L’ultimo al numero sette era Li Xi, sessantacinquenne, ex segretario del partito della provincia del Guangdong. È il presunto successore di Zhao Leji come capo della Commissione centrale di ispezione disciplinare.

Nel complesso, il criterio più importante per l’elevazione alla PBSC sembra essere la fedeltà a Xi. Tutti e sei gli uomini hanno legami passati con Xi e nessuno con la fazione della Lega della Gioventù Comunista associata al predecessore di Xi, Hu Jintao. In effetti, in un momento di grande dramma, due uomini muscolosi scortarono un Hu dall’aspetto sconcertato, che era stato seduto accanto a Xi, fuori dalla riunione. Xi ha guardato impassibile, con la successiva spiegazione dell’agenzia di stampa statale Xinhua secondo cui Hu si era ammalato è stata accolta con notevole scetticismo. Per smorzare le voci, la censura ha rapidamente rimosso il nome di Hu dai social media. Li Keqiang, abbandonato dalla PBSC, era stato il protetto di Hu. In ancora un altro segnale della fine dell’influenza della Lega della Gioventù Comunista, il vicepremier in carica Hu Chunhua, cinquantanove anni e fino a quel momento presumibilmente in linea per la nomina alla PBSC, non solo non è riuscito a essere nominato alla PBSC, ma è stato persino ritirato dalla carica Politburo di ventiquattro persone. (Sebbene la sua dimensione non sia stata codificata, il Politburo ha tradizionalmente venticinque membri. Non c’è stata alcuna spiegazione ufficiale per il numero ridotto di quest’anno.) Era stato un aiutante di Li Keqiang e, come Li, aveva connessioni con la Lega della Gioventù Comunista.

Non c’erano indicazioni di un successore di Xi, che potesse decidere di candidarsi per un quarto mandato tra cinque anni, ma Ding Xuexing, all’età di sessant’anni e noto per la sua incrollabile lealtà a Xi, sarebbe ancora idoneo a servire tra dieci anni per un almeno un quinquennio. Inoltre, Xi, a sessantanove anni, ha già rinunciato alla regola dell’età da sette a otto anni per se stesso e potrebbe farlo anche Ding.

In quello che deve essere stato difficile da ascoltare per l’ex presidente Hu Jintao, il discorso di Xi agli oltre 2.000 delegati ha contrastato la situazione funesta di corruzione, burocratismo, edonismo e stravaganza quando ha preso il posto dei successi della Cina da quando ha assunto l’incarico dieci anni fa . Xi ha delineato un futuro luminoso per la Cina, a volte sembrando promettere tutto a tutte le persone: la Cina si aprirebbe ulteriormente al mondo esterno diventando più autosufficiente; i diritti degli imprenditori nazionali sarebbero tutelati anche ampliando il ruolo delle imprese statali; e lo sviluppo economico andrebbe avanti contemporaneamente alla “prosperità comune”, il che significa che avverrebbe la ridistribuzione della ricchezza, dai suoi cittadini più ricchi a quelli più poveri.

Tuttavia, le preoccupazioni erano evidenti. Una delle principali preoccupazioni è che i recenti cali della crescita economica, che hanno preceduto lo scoppio del COVID-19 ma ne sono stati esacerbati, potrebbero far cadere la Cina nella trappola del reddito medio e non essere in grado di raggiungere il livello di prosperità previsto nei piani di Xi. L’obiettivo di raddoppiare le dimensioni dell’economia della nazione entro il 2035 richiederebbe una crescita media annua del 5% nei prossimi quindici anni che molti economisti, sia all’interno che all’esterno della Cina, considerano irrealistica. L’annuncio dell’ultimo minuto che i dati commerciali non sarebbero stati rilasciati il ​​18 ottobre come programmato ha invitato a speculare sul fatto che i numeri non sarebbero stati buoni e che le statistiche fossero state manipolate. Quando sono stati pubblicati il ​​giorno dopo la chiusura del congresso, indipendentemente dal fatto che siano stati massaggiati o meno, i dati hanno mostrato un apprezzabile aumento del 3,9% che ha comunque lasciato la crescita per i primi nove mesi dell’anno al 3,0% rispetto all’obiettivo pianificato del 5,5%. Pur non fornendo dettagli, Xi ha sostenuto l’autoriforma come risposta alla domanda su come sfuggire al ciclo storico di ascesa e caduta: il partito aumenterebbe la sua capacità di purificarsi, migliorare, rinnovarsi ed eccellere. L’autoriforma e la purificazione potrebbero non essere sufficienti per invertire la tendenza, tuttavia, soprattutto visti i piani di Xi di espandere il ruolo delle imprese statali, che tendono ad essere economicamente inefficienti, piuttosto che adottare misure più pragmatiche che faciliterebbero una forte ripresa.

Altre carenze confessate includevano colli di bottiglia che ostacolano uno sviluppo di alta qualità e una capacità non sufficientemente forte di innovazione scientifica e tecnologica. Si è accennato ai rischi finanziari – l’enorme mercato immobiliare cinese è sull’orlo del disastro da oltre un anno – ma senza alcun piano d’azione suggerito. Occorre adottare misure per garantire che le filiere alimentari, energetiche e industriali siano sicure e affidabili; ampi divari permangono nel dominio ideologico. La conservazione ecologica e la protezione dell’ambiente rimangono “un compito formidabile”. Per coincidenza, quando il congresso del partito si è riunito, la Banca Mondiale ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che la Cina dovrà investire 14 trilioni di dollari in energia e trasporti per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2060. Xi ha promesso che la campagna anticorruzione continuerà ad essere perseguito con vigore, anche se qualcuno si sarebbe chiesto perché, dopo così tanti anni, rimanesse ancora un problema.

Il marxismo, ha proseguito Xi, deve essere sviluppato per integrarlo con le realtà specifiche della Cina, il che non significa trattarlo come un rigido dogma. Solo mettendo radici nel ricco suolo storico e culturale della contea può fiorire la verità del marxismo. Dal momento che i pensieri di Xi sull’ideologia sono stati finora pubblicati in tre volumi, sembra probabile che Xi intenda farsi arbitro della purezza dottrinale.

A livello internazionale, Xi ha comunicato che intendeva perseguire vigorosamente l’obiettivo di “riunire” Taiwan con la Cina, se possibile pacificamente ma con la forza se necessario, cosa che ha attirato gli applausi più accesi dal suo pubblico. Osservatori ravvicinati delle relazioni attraverso lo Stretto hanno notato che non aveva menzionato il mantra dei due sistemi un paese che i taiwanesi hanno ripetutamente rifiutato, né menzionato un presunto consenso del 1992 sui due sistemi un paese che si è rivelato così controverso e si è chiesto se questo significasse aveva abbandonato il concetto a favore di una posizione più bellicosa.

Data la mancanza di diversità di opinioni ai vertici della leadership, gli analisti hanno analizzato il discorso di Xi alla ricerca di indizi sulle politiche per il futuro, trovando pochi cambiamenti rispetto ai due passati congressi del partito sul numero di menzioni di modernizzazione, riforma e mercato, ma grandi aumenti della sicurezza nazionale e del marxismo. Un attento esame delle parole di Xi ha anche rivelato due omissioni chiave dai rapporti passati: in primo luogo, che il paese si trovava “in un periodo di importanti opportunità strategiche”, il che implica che non doveva affrontare il rischio imminente di un grande conflitto e poteva quindi concentrarsi sulla crescita economica, e in secondo luogo che “la pace e lo sviluppo rimangono i temi dell’era”, con l’implicazione che la Cina continuerà a crescere. La sua affermazione secondo cui il mondo era entrato in un periodo di turbolenza e trasformazione riconosceva tacitamente che l’ambiente internazionale era diventato più ostile. La Cina, ha promesso Xi, avrebbe affrontato la sfida “con decisione”. Nonostante abbia raggiunto l’età di sessantanove anni e quindi teoricamente non idoneo a servire, l’elevazione al Politburo del ministro degli Esteri Wang Yi, noto per la sua disponibilità a confrontarsi senza mezzi termini con gli interlocutori stranieri, sembra confermare la continuazione della volontà di difendere gli interessi percepiti della Cina. Wang sostituirà l’altrettanto conflittuale Yang Jiechi, settantaduenne, che va in pensione.

La valutazione di Xi dell’ambiente internazionale sempre più ostile è realistica. Nelle sue parole mancava qualsiasi riconoscimento di come il comportamento della Cina avrebbe potuto contribuire a questa ostilità. I sondaggi internazionali indicano un notevole calo delle persone che hanno opinioni favorevoli sulla Cina; un sondaggio Pew del 2022 ha mostrato i massimi storici per valutazioni sfavorevoli nei confronti della Cina in nove paesi e verso Xi Jinping in undici. Una combinazione di mosse decise verso le aree contese dei mari della Cina orientale e meridionale, mosse minacciose verso Taiwan e il comportamento apparentemente gratuito di “guerriero lupo” da parte dei diplomatici cinesi hanno minato le istruzioni di Xi agli alti funzionari del partito di creare l’immagine di un “credibile, amabile e rispettabile Cina”. Poco prima dell’inizio del congresso del partito, i diplomatici del consolato cinese a Manchester, in Inghilterra, incluso lo stesso console generale, sono emersi dai suoi locali per abbattere gli striscioni di protesta contro le azioni della Cina a Hong Kong. Un manifestante è stato trascinato all’interno del consolato e picchiato duramente, con il console generale che ha ammesso di aver tirato i capelli all’uomo ma giustificando le sue azioni poiché la vittima stava “abusando del mio paese e del mio leader”.

Preoccupante anche per molti paesi stranieri era la volontà di Pechino di usare il suo potere economico per esigere il rispetto delle sue opinioni. Ciò ha incentivato gli sforzi per disaccoppiare le catene di approvvigionamento dalla dipendenza dalla Cina, in particolare nelle aree relative alla sicurezza nazionale. Ad agosto, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il CHIPS and Science Act bipartisan con la sua esplicita intenzione di rafforzare le catene di approvvigionamento e la sicurezza nazionale. Tra gli obiettivi del CHIPS Act c’è quello di aumentare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti del 50 percento nei prossimi cinque anni. Due anni prima, reagendo alle preoccupazioni secondo cui l’America si riforniva dell’80% delle terre rare, fondamentali sia per la produzione di armi che per i beni di consumo, dalla Cina, l’allora presidente Donald Trump aveva emesso un ordine esecutivo che stabiliva una strategia per i minerali delle terre rare per aiutare a sovvenzionare il re-shoring di fabbricazione. Il Giappone ha introdotto misure simili. Anche le alleanze politiche e militari per respingere le azioni cinesi sono state rafforzate. Lo stesso giorno in cui si è concluso il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, Australia e Giappone hanno firmato un accordo di difesa chiaramente rivolto a Cina e Russia, e in giugno, la Partners in the Blue Pacific è stata fondata da Australia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda e gli Stati Uniti per contrastare le azioni cinesi nel Pacifico meridionale.

Di fronte ai venti contrari del calo della crescita economica e della crescente ostilità internazionale, Xi potrebbe trovare il suo terzo mandato significativamente più impegnativo dei primi due. Come ha mostrato il congresso, Xi è riuscito a soffocare ogni opposizione alle sue politiche, il che significa che solo lui si assumerà la responsabilità delle politiche che falliscono.