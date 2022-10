14 milioni di anziani e la sfida dello ‘svecchiamento’

Una ricerca semantica sul ‘come sono chiamate o denominate le persone sopra i 65 anni’ ci porta ad una varietà di nomi: anziani, silver, senior, silent generation, greatest generation, terza età, older person e ‘chi più ne ha più ne metta’.

Tutte hanno la caratteristica di voler affrancarsi dallo stigma della vecchiaia. Tralascio il dibattito sul valore socio-economico del ruolo dei vecchi anche in chiave storica.

Fino ad un ventennio fa, nelle ricerche, l’insieme delle persone sopra i 55 anni venivano chiamate ‘popolazione matura e anziana’ (over 55 anni).

Considerando l’allungamento della vita e l’aumento della speranza di vita, si potrebbe far slittare l’età dai 55 a quella dei 65 anni e più. Riprendere questa denominazione che descrive l’opportunità che una parte degli over 65 ha una connotazione di maturità operativa che può essere ancora utile per la filiera del fare, della governance e del government economico-sociale del sistema.

Questo attenuerebbe l’approccio liquidatorio del concetto dell’anziano come residualità del sistema e anticipatamente,in modo liquidatorio, sulla via del tramonto operativo.

In Italia la popolazione matura ed anziana conta circa 14 milioni di persone OVER 65 (23% della popolazione italiana); circa 3 milioni di essi riferiscono di avere gravi limitazioni.

ll fattore demografico dell’allungamento della vita e la sua migliore qualità ha portato all’invecchiamento dinamico e virtuoso della popolazione, ed aumenterà, di conseguenza e per esempio, la disponibilità di potenziali volontari o imprenditori maturi ed anziani in condizione ancora giovanile e con un bagaglio di esperienze e di competenze da sfruttare per scopi economici, sociali e di solidarietà.

I demografi ipotizzano che nel 2040 le persone con più di 60 anni costituiranno il 41% della popolazione nazionale e che 1 italiano su 10 sarà ultraottantenne.

Servizi di cittadinanza attiva con una funzione pervasiva nel sistema territorio passando dalla sola ‘cifra’ di volontariato ad una organica attività di servizio per il bene comune e per le imprese profit; attuare l’invecchiamento attivo (‘active ageing’) per uniformarci alla media europea dei tassi di occupazione per la fascia di età tra i 55 e i 64 anni In italia il tasso è del 36% mentre in Europa è del 46% ed in Germania è del 56%

Nel 2018,durante il Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), è stato proposto di far ‘slittare’ il range di identificazione della fascia degli anziani da 65 a 75 anni. Secondo la SIGG, per effetto dell’allungamento della speranza di vita media alla nascita (in Italia 85 anni per le donne e 82 per gli uomini), tra le persone con più di 65 anni va distinto chi appartiene alla terza età (caratterizzata da buone condizioni di salute, inserimento sociale e disponibilità di risorse) e chi alla quarta (segnata da dipendenza dagli altri e decadimento fisico). In sostanza la proposta che arriva dalla SIGG è quella di aggiornare il concetto di anzianità, rendendolo più dinamico e innalzandolo di dieci anni. Perché? “Un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa e un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980. Oggi alziamo l’asticella dell’età ad una soglia adattata alle attuali aspettative nei paesi con sviluppo avanzato”.

L’indice di vecchiaia del nostro Paese, relativo al 2020, è 179: con questo si intende che ogni 100 bambini ci sono più di 178 anziani. Un dato che, da un lato, conferma il miglioramento della salute dei cittadini e, dall’altro, pone problemi nuovi dal punto di vista sanitario e socio-economico. Esigenze che vanno affrontate pensando all’anziano non solo come un costo, ma come una risorsa.

Inoltre la maggior parte degli anziani vive solo o in una coppia senza figli (71,5% degli uomini e 72,5% delle donne). Un segno di vivacità e non residualità della popolazione matura e anziana è lo spessore di investimenti in fondi economico finanziari che conta quasi il 20% dei sottoscrittori.

L’Osservatorio sui Sottoscrittori di Fondi Comuni attesta che uno su cinque è un over 75 e sono prevalentemente donne (51% donne rispetto a 49% uomini). Contrariamente a quello che si pensa, gli over 75 hanno una dinamica crescente di investimenti che contrasta il decumulo spesso citato nei range di età over 75.

Gli ultrasettantacinquenni rappresentano il 26% dei sottoscrittori dell’ultimo quartile cioè i più ricchi. La media di investimento della Silent Generation (SG) è di 73.000 euro all’anno contro i 53.000 euro di media generale (un delta del 40%). Ovviamente gli investimenti sono prudenti ed infatti la componente obbligazionaria è di circa il 40%

La questione della “popolazione matura e anziana” è anche uno dei passaggi obbligati per il mantenimento e lo sviluppo del sistema ed infatti il PNRR stanzia circa 3 miliardi di euro sul tema con un focus operativo sulla valenza dell’anziano come “ageing in place” (invecchiamento sul posto).

Questa impostazione, forse un po’ velleitaria, è comunque una tendenza che considera la qualità della vita dell’anziano come elemento da perseguire in modo determinato.

La commissione Paglia così si è espressa anche se le RSA ed altre istituzioni sono un indispensabile componente della questione degli anziani.

Anche in questo caso la semantica e la diversificazione dell’offerta di assistenza per la popolazione matura ed anziana si snoda dal domiciliare (a casa)-agein in place,alla semiresidenzialità ove le persone hanno ospitalità diurna in centri per anziani,alla residenzialità ed alle case di riposo per persone autosufficienti,alle comunità alloggio fino alle residenze per Long TErm Care,alle RSA e così via.

Anche in questo caso è impossibile individuare dei perimetri netti di assistenza, ma è naturale che ciò avvenga perché si tratta di servizi socio assistenziali e sanitari ad ampio e variegato spessore. Alla filiera appena descritta si aggiuge 1 milione e 100mila badanti che rappresentano una soluzione molto gettonata dalle famiglie seppur con una carenza di professionalità e di know how.

Esiste una interelazione fra l’invecchiamento, lo status sociale e la non autosufficienza che si basa su due cluster (si veda relazioneE.Notarnicola 2018-OCP-SDABocconi): da 65 a 74 anni denominati «giovani anziani» con limitazioni che presentano per il:

29,4% difficoltà nel movimento

difficoltà nel 25,2% difficoltà nelle attività della vita quotidiana

difficoltà nelle 23,8% difficoltà connesse alla vista , all’ udito o alla parola

difficoltà connesse alla , all’ o alla 5,6% problemi di confinamento Ciò significa che il:

19,5% di essi segnala difficoltà nell’ uscire di casa

di essi segnala difficoltà nell’ 14,8% di essi segnala difficoltà nell’ accedere agli edifici

di essi segnala difficoltà nell’ 13,1% di essi segnala difficoltà nell’usare i trasporti pubbliciDa 75+ anni denominati grandi anziani con limitazioni che presentano per il:

61,1% difficoltà nelle attività della vita quotidiana

difficoltà nelle 53,5 % difficoltà nel movimento

difficoltà nel 43,6% difficoltà connesse alla vista , all’ udito o alla parola

difficoltà connesse alla , all’ o alla 21,3% confinamento Ciò significa che il:

46,9% di essi segnala difficoltà nell’ uscire di casa

di essi segnala difficoltà nell’ 40,5% di essi segnala difficoltà nell’ accedere agli edifici

di essi segnala difficoltà nell’ 35,4% di essi segnala difficoltà nell’usare i trasporti pubblici

La messa a terra di alcune considerazioni fatte è lo schema di Disegno di Legge in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, approvato dal consiglio dei Ministri il 10 Ottobre 2022.

Esso introduce il Punto Unico d’Accesso che offre il ventaglio degli interventi a favore degli anziani per ridurre la complessità burocratica dell’offerta frazionata odierna,la valorizzazione di una ‘nuova domiciliarità’ che offre unitarietà di risposte in un Piano Assistenziale Integrato (PAI).

L’attuale Indennità di Accompagnamento diventa ‘Prestazione Universale’ e potrà concretizzarsi sia sottoforma di denaro distribuito sia tramite offerta di servizi alla persona effettuati da assistenti familiari o strutture organizzate accreditate.

Tutto questo ovviamente ha bisogno di risorse e il mantra salvifico del PNRR potrebbe essere lo strumento operativo.

Nel Disegno di legge si evidenzia che una presa in carico dell’anziano avverrà tramite il “budget di cura e assistenza” come strumento concreto per attuare il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). Ogni anziano avrà il suo ‘budget di cura e assistenza’.

Ruolo topico sarà svolto dal Terzo Settore che assicurerà la ‘continuità’ dei servizi tramite la sussidiarietà agìta e la solidarietà come cifra di servizio con un management di imprenditorialità sociale che assicura economie di risorse e incremento dell’efficacia di prossimità.

Sicuramente a costi inferiori rispetto all’offerta pubblica ed all’offerta privata profit.

Come ultima considerazione bisogna fare un distinguo sulla “questione anziani” perchè oltre agli indispensabili e non procrastinabili interventi per i non autosufficienti-LTC si dovrebbe sviluppare una politica di promozione della “popolazione matura e anziana” come risorsa per quella parte di componenti che ancora hanno una capacità di offerta dei servizi che tutti i giorni vediamo in essere.

E’ fondamentale cogliere le opportunità e le sfide della trasformazione sociale, rivedendo modelli culturali, sociali ed economici.

La rivoluzione demografica è rappresentata con termini che rendono una visione negativa quali ‘la società sta invecchiando……’, espressioni ‘ vecchie’ e inadeguate, poiché non colgono che, ciò che sta diventando realmente ‘vecchio’, è la nozione stessa dell’età e che la nostra società sta diventando e diventerà sempre più paradossalmente giovane.

Il processo di invecchiamento demografico pone molte questioni importanti in relazione ai necessari riassetti del mercato del lavoro, dei sistemi pensionistici e della sostenibilità dei sistemi economico-sociali. Per affrontare adeguatamente queste sfide, bisogna incominciare a considerare i cambiamenti demografici non più in termini di invecchiamento, ma di ‘svecchiamento della società’ (‘counter-ageing society’).

Con una sfida sempre più pressante per la società: la riduzione del divario esistente tra aspettativa di vita totale e aspettativa di vita attiva, priva di disabilità.

La ‘popolazione matura ed anziana’ produce ed eroga ‘servizi’ a favore della società e del welfare ‘allargato’ di sistema.

Il valore del volontariato della popolazione matura(dai ‘55 ai 65 anni’, ed anziana,’oltre i 65 anni’), si sostanzia in attività di servizio gratuito con la seguente dicotomia complementare ed esplicativa:

– servizi informali: produzione di risultati di benessere nelle reti familiari e di prossimità, lavoro di cura e relazione, succedanei anche di servizi a pagamento offerti dal mercato; creazione di opportunità di servizio utili per liberare tempo lavoro per altri componenti della famiglia(in una dimensione anche di costo opportunità);

– servizi di welfare associativo: ciò avviene per il tramite sia di produzione sociale organizzata del benessere ‘collettivo e comune’ di territorio, sia in una dimensione di tutela, rappresentanza ed advocacy sviluppando attività di partenariato di programmazione e governance del contesto territoriale localistico.

Per passare dalla teoria alla pratica, si pensi che i servizi informali prodotti ed erogati dalla popolazione matura ed anziana si sostanziano, per difetto, in circa 150 milioni di ore d’aiuto. Una cifra enorme e base strutturale del “sistema Italia” sposando la tesi che anche un anziano non sfugge al detto popolare e femminile: “una persona ha gli anni che dimostra culturalmente ,operativamente ed esteticamente” .