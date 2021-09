Nei mesi successivi all’attacco dell’11 settembre, che ha ucciso migliaia di persone e costato 40 miliardi di dollari (29 miliardi di sterline) di danni, lo shock per il crollo delle Torri Gemelle ha lasciato il posto alle operazioni di indagine, pulizia e ricostruzione a New York.

In mezzo alla distruzione, una squadra improvvisata di volontari, vigili del fuoco, polizia e cani da rilevamento ha trovato 21 persone vive il primo giorno, ma nessuna in seguito. Le restanti parti dei corpi sarebbero state accuratamente raccolte in 21.900 pezzi sparsi tra i detriti dei grattacieli. Questo inquietante lavoro forense perseguiterebbe la psiche americana, con intriganti effetti collaterali e scosse di assestamento.

Le autorità hanno designato una discarica di Staten Island come sito in cui i detriti della torre sono stati trasportati per essere selezionati e ispezionati per i resti umani. Chiamata in modo evocativo ‘Fresh Kills’ (dalla parola olandese centrale kille, che significa ‘ruscello’), la discarica suburbana era servita dal 1948 come principale impianto di smaltimento dei rifiuti solidi di New York City. Nel tempo, secondo il sindaco di New York, Rudy Giuliani, è diventata “la più grande discarica del mondo“.

La discarica sarebbe presto diventata un sito per l’indagine forense più costosa nella storia degli Stati Uniti, che prevedeva l’identificazione del DNA dell’osso danneggiato e l’analisi statistica dei profili parziali. Ma, setacciando i computer fusi, l’acciaio corroso, i vetri rotti, la cenere e la polvere, gli analisti non sono stati in grado di identificare e separare sistematicamente i resti umani dai detriti architettonici.

Fresh Kills è diventato un cimitero per corpi non identificabili. Le mostruose rovine sono sfuggite ulteriormente al tentativo di controllarle, i loro vapori tossici si sono rivelati dannosi per i lavoratori sul posto. A Manhattan, il bilancio delle vittime è aumentato, raggiungendo la vita di operai edili, medici e altri esposti a contaminanti e che potrebbero contrarre malattie mortali dopo l’attacco.

Migliaia di tonnellate di cemento polverizzato, detriti da costruzione, cellulosa, amianto, piombo e mercurio e diossine da fuoco hanno aumentato il rischio di cancro ai reni, al cuore, al fegato e al seno tra i primi intervistati. Nel decennio successivo, i primi soccorritori sopravvissuti hanno presentato richieste di risarcimento dei lavoratori e hanno fatto causa a New York per non aver fornito dispositivi di protezione adeguati a Ground Zero, fino all’approvazione del 9/11 Health and Compensation Act, una legge creata per fornire loro assistenza medica.

Dolore e profitto

Sebbene il sito fosse considerato pericoloso per la salute, l’acciaio strutturale delle torri non lo era. L’industria dei rottami metallici ha acquistato i resti degli edifici e li ha venduti a scopo di lucro ai mercati dei metalli di seconda mano cinesi e indiani.

Un trasformatore di rottami sotto contratto con il Dipartimento dei servizi igienico-sanitari di New York aveva acquistato e abbattuto il metallo a Fresh Kills con apparecchiature di combustione. Un’altra società, Shanghai Baosteel Group, ha acquistato altre 50.000 tonnellate di grandi travi strutturali messe all’asta da New York a 120 dollari statunitensi (87 sterline) a tonnellata.

Nonostante un tentativo precoce e infruttuoso di Greenpeace di qualificare le esportazioni di rottame come pericolose e vietarne il riutilizzo nel “sud globale”, l’acciaio ha raggiunto l’India entro sei mesi dalla tragedia. Diversi edifici sono stati costruiti con l’acciaio delle Torri Gemelle in tutte le città indiane, tra cui un college, un cortile per la manutenzione delle auto, sale giochi e … un centro commerciale.

Il Dipartimento di Design e Costruzione ha incaricato cinque società di costruzioni di rimuovere le macerie del WTC da Ground Zero (al fine di riaprire Wall Street il più rapidamente possibile, il Dipartimento di Sanità di New York ha schierato migliaia di dipendenti per pulire l’area intorno alla Borsa e abbassare Manhattan in generale). Le famiglie delle vittime hanno obiettato che le autorità hanno maneggiato i resti umani in modo improprio. Mucchi di rifiuti organici e non organici provenienti dalle macerie delle Torri Gemelle, sostenevano, erano stati spostati frettolosamente e sepolti indistintamente insieme a fonti convenzionali di rifiuti urbani.

Un atto depositato nel 2007 davanti a un tribunale federale di Manhattan rivela che i resti, mescolati con polveri di detriti, sarebbero stati portati via dai dipendenti della città per riempire solchi e buche a New York. I resti di una torre verticale di proprietà privata erano stati utilizzati per riparare una rete stradale pubblica orizzontale interrotta.

Mentre le famiglie delle vittime hanno intentato una causa per cattiva gestione dei resti umani contro il comune, le autorità hanno obiettato che i detriti erano stati ispezionati dopo un meticoloso processo di classificazione. Alla fine, il giudice si è schierato con New York. Ha detto: “le vittime sono morte senza lasciare traccia, completamente consumate nell’incorporeità dagli incendi intensi e violenti, o polverizzate dalle enormi tonnellate di cemento e acciaio che crollano”.

Risorgendo dalle ceneri

Con il tempo, però, un regime di bonifica ha insabbiato la presenza dei morti. Dal 2008, la discarica di Fresh Kills si è gradualmente trasformata in un parco ricreativo comunale, accessibile in bicicletta, in canoa ea cavallo. Una volta completata, l’ampia area sarà quasi tre volte più grande di Central Park e ricoperta di vegetazione e campi da gioco sintetici.

Una palude nel 19° secolo, Fresh Kills è ora un parco ecologico, che include una zona umida artificiale, protetta da un sistema per la cattura e il trattamento dei gas tossici sotterranei che riscalda 20.000 case locali.

La storia dell’11 settembre fornisce un chiaro esempio dell’economia politica della gestione dei rifiuti, che plasma profondamente la cultura della metropoli moderna. I ‘rifiuti’ non sono un sottoprodotto indesiderato della società umana, ma contribuiscono ai cicli di espansione e contrazione.

Alla riapertura di Wall Street, Silverstein Properties e Lower Manhattan Development Corporation hanno supervisionato la ricostruzione del sito, inclusa la costruzione di sei nuove torri per uffici, la più alta delle quali è il One World Trade Center. I simboli totemici della ricchezza si erigono a garantire la continuità istituzionale della società finanziaria.

Ma lo spreco è impossibile da ignorare, tanto meno da eliminare, controllare o addirittura prevedere. A partire dal 2006, gli esplosivi sono esplosi per liberare il substrato roccioso per le fondamenta degli edifici. Nel luglio 2010, la costruzione del memoriale di Ground Zero si è interrotta quando nel fango sono stati trovati i resti di una nave del XVIII secolo. È stato ipotizzato che lo scafo di questa nave di legno sia stato utilizzato come parte dei detriti in una discarica per estendere l’isola di Manhattan nel fiume Hudson.

Storicamente, New York ha usato le macerie delle sue operazioni di costruzione e il relitto del suo porto marittimo per creare terreni artificiali ed espandere il suo lungomare. Proprio come altri immobili di pregio ancora in piedi oggi, le Twin Towers furono originariamente costruite sul sito di un’ex discarica a Lower Manhattan, seguendo una legge sulle rovine secondo la quale “il capitale è costruito sulle fondamenta dei propri rifiuti”.

Traduzione dell’articolo ‘9/11: the controversial story of the remains of the World Trade Center’