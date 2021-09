11 Settembre 2001. 19 uomini dirottano 4 aereicommerciali statunitensi di 2 compagnie (United Airlines e American Airlines), carichi di carburante, diretti a destinazioni sulla costa occidentale.

–8:46 ET – il volo American Airlines 11 (in viaggio da Boston a Los Angeles) colpisce la Torre Nord del World Trade Center a New York City;

–9:03 ET – il volo United Airlines 175 (in viaggio da Boston a Los Angeles) colpisce la Torre Sud del World Trade Center;

–9:37 ET – il volo 77 dell’American Airlines (in viaggio da Dulles, Virginia, a Los Angeles) colpisce l’edificio del Pentagono a Washington;

–9:59 ET – la torre sud del WTC crolla in circa 10 secondi;

–10:03 ET – il volo United Airlines 93 (in viaggio da Newark, New Jersey, a San Francisco) si schianta in un terreno vicino a Shanksville, in Pennsylvania;

–10:28 ET – crolla la Torre Nord del WTC. Il tempo tra il primo attacco e il crollo di entrambe le torri del World Trade Center è di 102 minuti

Nel sito del World Trade Center 2.753 persone sono state uccise dallo schianto dei due aerei (343 erano vigili del fuoco, 23 erano agenti di polizia, 37 erano ufficiali dell’Autorità Portuale).

Al Pentagono, a Washington, sono 184 le persone uccise.

Vicino a Shanksville sono 40 i morti (si tratta di passeggeri e membri dell’equipaggio).

I 19 dirottatori, tutti morti, erano 15 dell’Arabia Saudita , 2 degli Emirati Arabi Uniti , 1 del Libano , 1 dell’Egitto .

Ecco come erano posizionati negli aerei.

Volo American Airlines 11:

Mohamed Atta – Egitto, leader tattico del complotto dell’11 settembre e pilota

Abdul Aziz al Omari – Arabia Saudita

Wail al Shehri – Arabia Saudita

Waleed al Shehri – Arabia Saudita

Satam al Suqami – Arabia Saudita

Volo United Airlines 175

Fayez Banihammad – Emirati Arabi Uniti

Ahmed al Ghamdi – Arabia Saudita

Hamza al Ghamdi – Arabia Saudita

Marwan al Shehhi – Emirati Arabi Uniti, pilota

Mohand al Shehri – Arabia Saudita

Volo American Airlines 77

Hani Hanjour – Arabia Saudita, pilota

Nawaf al Hazmi – Arabia Saudita

Salem al Hazmi – Arabia Saudita

Khalid al Mihdhar – Arabia Saudita

Majed Moqed – Arabia Saudita

Volo United Airlines 93

Saeed al Ghamdi – Arabia Saudita

Ahmad al Haznawi – Arabia Saudita

Ziad Jarrah – Libano, pilota

Ahmed al Nami – Arabia Saudita

Il 18 settembre 2001, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato 420-1 e il Senato 98-0per autorizzare gli Stati Uniti a entrare in guerra, non solo in Afghanistan, ma in un impegno a tempo indeterminato contro ‘i responsabili della recenti attacchi lanciati contro gli Stati Uniti’.

La deputata statunitense Barbara Lee della California ha espresso l’unico voto contrario alla guerra.

Il Congresso degli Stati Uniti ha impiegato 7 giornidall’11 settembre per deliberare e autorizzare la guerra.

Il 7 ottobre 2001 inizia l’invasione dell’Afghanistan.

Il 13 novembre 2001 Kabul cade in mano alle forze guidate dagli USA.

Il 9 dicembre 2001 i talebani si arrendono a Kandahar.

Ci vorranno 7.262 giorni dal primo attacco all’Afghanistan per il ritiro finale delle truppeUSA dall’Afghanistan.

In questi 20 anni, si susseguiranno 4 guerre fallite e una serie di impegni militari in svariati teatri in tutto il mondo; gli Stati Uniti hanno ora operazioni che il governo ha esplicitamente descritto come antiterrorismo, in una conseguenza della ‘guerra globale al terrore’ del presidente George W. Bush, in 85 Paesi.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, ci sono 980.000 veterani di guerra americani in Afghanistan. Di questi uomini e donne, 507.000 hanno prestato servizio sia in Afghanistan che in Iraq.

A metà agosto 2021, 20.722 membri delle forze armate statunitensi erano stati feriti in azione in Afghanistan, esclusi i 18 feriti nell’attacco dell’ISIS-K fuori dall’aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021.

L’assistenza ai veterani dal 2001 al 2050, secondo un rapporto di agosto, costerà complessivamente ai contribuenti statunitensi tra i 2,2 e i 2,5 trilioni di dollari.

In tutto, 2.455 membri del servizio degli Stati Uniti sono stati uccisi nella guerra in Afghanistan -inclusi i 13 soldati statunitensi uccisi dall’ISIS-K nell’attacco all’aeroporto di Kabul il 26 agosto 2021.

Gli Stati Uniti hanno pagato un totale di 245,5 milioni di dollari in risarcimenti ai superstiti dei militari morti in servizio (circa 100.000 dollari a ciascun superstite).

Più di 46.000 civili sono stati uccisi nel conflitto in Afghanistan. Altre migliaia di persone sono state ferite, secondo la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan.

Più di 2,2 milioni di afgani sfollati vivevano in Iran e Pakistan alla fine del 2020.



Il Costs of War Project della Brown University ha pubblicato le stime aggiornate dei costi finanziari degli ultimi 20 anni di guerra‘, questi sarebbero di più di 8 trilioni di dollari.

500.000 dollari si suppone sia l’importo del costo per pianificare ed eseguire gli attacchi dell’11 settembre.

In 123 miliardi di dollari è stima la perdita economica durante le prime 2-4 settimane dopo il crollo delle torri del World Trade Center a New York City, nonché un calo dei viaggi aerei nei prossimi anni.

60 miliardi di dollari è il costo stimato dei danni al sito del WTC, inclusi i danni agli edifici circostanti, alle infrastrutture e alle strutture della metropolitana.

40 miliardi di dollari è il valore del pacchetto di emergenza antiterrorismo approvato dal Congresso degli Stati Uniti il 14 settembre 2001.

15 miliardi di dollari è il pacchetto di aiutiapprovato dal Congresso per salvare le compagnie aeree.

9,3 miliardi di dollari in risarcimenti assicurativi derivanti dagli attacchi dell’11 settembre.

Per la pulizia di Ground Zero, ci sono volute 3,1 milioni di ore di lavoro per liberare 1,8 milioni di tonnellate di detriti, e il costo totale è stato pari a750 milioni di dollari.