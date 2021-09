Vent’anni fa, il gruppo terroristico al-Qaeda effettuò l’attacco più mortale sul suolo americano che il mondo avesse mai visto. Durante la notte, il fondatore di al-Qaeda Osama bin Laden divenne il terrorista più famoso fino ad oggi.

Ispirato dalle ambizioni panislamiste e indignato dalla presenza e dall’intervento straniero in Medio Oriente, questo è stato il momento più importante della campagna di al-Qaeda per infrangere la nozione di egemonia e invincibilità degli Stati Uniti. Il loro scopo ultimo era quello di riportare in vita la umma, la comunità di tutti i musulmani un tempo uniti da un’autorità politica.

Al-Qaeda apparve per la prima volta sul radar del terrorismo nel 1998, quando effettuò bombardamenti simultanei sulle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania, uccidendo 224 persone e ferendone più di 4.000. Nell’ottobre 2000, al-Qaeda speronò una piccola imbarcazione piena di esplosivo contro la USS Cole nel porto di Aden, nello Yemen, uccidendo 17 membri del personale della marina statunitense.

Dopo lo sciopero dell’11 settembre, secondo loro, gli Stati Uniti avrebbero ritirato le loro forze militari dalle terre musulmane e posto fine al loro sostegno ai loro governanti autocratici, inaugurando un moderno califfato.

“Ho solo poche parole per l’America e la sua gente”, ha dichiarato bin Laden all’indomani dell’attacco. “Né gli Stati Uniti né chi vive negli Stati Uniti godrà di sicurezza prima che possiamo vederlo come una realtà in Palestina e prima che tutti gli eserciti infedeli lascino la terra di Maometto“.

Le aspettative di Bin Laden si sono rivelate un grave errore di calcolo. Invece di ritirare le forze militari, l’allora Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, si mosse rapidamente per dichiarare una ‘guerra globale al terrore’, invitando i leader mondiali a unirsi agli Stati Uniti nella loro risposta.

Nell’ottobre 2001, quando una coalizione guidata dagli Stati Uniti andò in Afghanistan per dare la caccia ad al-Qaeda e cacciare i talebani, che avevano permesso all’organizzazione di operare nel Paese dal 1996, bin Laden fu colto alla sprovvista. Non c’era alcuna strategia in atto per garantire la sopravvivenza di al-Qaeda.

Evoluzione di al-Qaeda

Gli attacchi dell’11 settembre si sono rivelati una vittoria di breve durata per al-Qaeda. A poche settimane dal crollo dei talebani, la maggior parte dei suoi leader e combattenti furono catturati o uccisi. Coloro che sono riusciti a fuggire, incluso bin Laden, si sono nascosti nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan, un’area autonoma al confine con l’Afghanistan.

Per dieci anni, fino a quando non è stato ucciso dalle forze speciali statunitensi il 2 maggio 2011, bin Laden ha cercato, ma non è riuscito, di far rivivere al-Qaeda e di influenzare la sua eredità.

La fase successiva (e probabilmente il più grande errore) della ‘guerra al terrore’ è stata l’invasione dell’Iraq nel 2003. La cacciata del Presidente iracheno, Saddam Hussein, che aveva guardato con disprezzo all’attività jihadista, ha portato al caos politico che ha permesso ad al-Qaeda di sollevarsi sotto il leader terrorista Abu Musab al-Zarqawi. Alla sua morte in un bombardamento statunitense nel giugno 2006, al-Qaeda in Iraq sarebbe diventato lo Stato Islamico dell’Iraq (ISI) e alla fine si sarebbe unito allo Stato Islamico (IS).

La creazione altamente pubblicizzata di ‘franchising’ di al-Qaeda in Iraq e altrove, inclusi Egitto, Nord Africa e Yemen, tra gli altri, sembrava indicare la rinascita di al-Qaeda.

Questi leader del franchising, tutti profondamente coinvolti nelle rispettive controversie locali, avevano molto da guadagnare dall’acquisizione del famigerato marchio di al-Qaeda. L’apparizione della bandiera nera di al-Qaeda in diversi angoli del mondo ha suscitato scosse a Washington. Esperti di terrorismo in occidente hanno ipotizzato il riemergere del gruppo e la gravità della sua minaccia con scarso accordo tra di loro.

Nascosti, bin Laden e gli alti dirigenti di al-Qaeda avevano poca influenza sulla gestione dei nuovi franchising. Ciò è evidente nell’attenta lettura da parte della ricercatrice sul terrorismo Nelly Lahoud delle ‘lettere di Abbottabad’, file di comunicazioni interne recuperate dalle forze speciali statunitensi durante il loro raid nel complesso di bin Laden nella città pakistana di Abbottabad. Nelle lettere, bin Laden lamentava che i suoi “fratelli” erano diventati una “responsabilità” per la jihad globale durante l’ultimo anno della sua vita. La nuova generazione di jihadisti, ha concluso, si è smarrita.

Dopo la morte di bin Laden nel 2011, i membri anziani di al-Qaeda hanno promesso di continuare la jihad globale, promettendo i peggiori attacchi che il mondo avesse mai visto.

Mentre le minacce vocali hanno riportato al-Qaeda sul radar del terrorismo internazionale, l’azione non è mai seguita. Il gruppo ha continuato formalmente ad operare sotto il comando del suo nuovo leader Ayman al-Zawahiri. Tuttavia, non ha avuto alcuna influenza sull’IS, che stava iniziando a operare impunemente nelle aree dell’Iraq e della Siria e ad orchestrare attacchi suicidi in Europa.

Nel 2014, l’IS – sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi – aveva sostituito al-Qaeda come il gruppo terroristico più preoccupante in Occidente. Nel giro di cinque anni, il 27 ottobre 2019 anche al-Baghdadi è stato ucciso in un’operazione militare statunitense. Si presumeva che l’IS fosse stato, almeno temporaneamente, sconfitto. È riemerso in modo spettacolare il 26 agosto 2021 quando ISIS-K, un’affiliata locale, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco all’aeroporto di Kabul che ha causato la morte di un massimo di 170 persone, tra cui 13 membri del servizio degli Stati Uniti, l’incidente più mortale per le truppe statunitensi in Afghanistan in un decennio.

Il 30 agosto 2021 gli Stati Uniti hanno completato il ritiro dall’Afghanistan, segnando la fine della più lunga guerra americana. Meno di una settimana dopo, i talebani hanno annunciato un nuovo governo e lo hanno dichiarato “emirato islamico“. Sarajuddin Haqqani, un “terrorista più ricercato” degli Stati Uniti è il nuovo ministro degli interni in carica.

Nel ventesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre al-Qaeda potrebbe essere sconfitta, ma è chiaro che il jihadismo e l’ambizione di (ri)creare un califfato sono qui per restare.